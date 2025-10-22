Nicolas Sarkozyt két rendőr fogja folyamatosan védeni a börtönben

A volt francia elnök, Nicolas Sarkozy mellé két rendőrt rendelnek a börtönben, hogy megvédjék, amíg büntetését tölti – közölte Franciaország belügyminisztere. Laurent Nuñez belügyminiszter szerdán arról beszélt, hogy a volt elnököket védő különleges biztonsági egység tagjai közül ketten állandóan a Sarkozy cellájához közeli helyiségekben lesznek elhelyezve a teljes börtönbüntetés alatt. „A volt köztársasági elnököt státusza alapján védelem illeti meg. Egyértelműen fennáll a veszély, hogy támadás érheti, ezért a védelmét a börtönben is biztosítjuk” – mondta Nuñez. A miniszter szerint a rendőrök addig maradnak mellette, „ameddig ez szükséges”.

Nicolas Sarkozy még nem a börtönben Fotó: BERTRAND GUAY/AFP

Ahogy mi is megírtuk, megkezdte ötéves börtönbüntetését Nicolas Sarkozy. Az egykori francia elnököt azért ítélték el, mert Moammer Kadhafi néhai líbiai diktátor pénzéből finanszírozta választási kampányát. Sarkozy egyébként a La Santé börtön elkülönített részlegén kapott helyet, ahol minden fogvatartott külön cellában van, és a szabad levegőn sem kerülhetnek egymással kapcsolatba, így az egykori elnök sem érintkezhet más rabokkal.

Mivel Franciaországról van szó, természetesen a szakszervezeti tiltakozás sem maradhat ki a történetből: most börtönőrök szakszervezetei tiltakoztak amiatt, hogy rendőröket helyeztek el a börtönben. Mondván, a börtön személyzete tökéletesen képes garantálni az elítéltek biztonságát, így nincs szükség rendőri jelenlétre.

Sarkozy ügyvédei időközben kérelmet nyújtottak be a korai szabadlábra helyezésre, amíg a fellebbviteli tárgyalására vár. Azt remélik, hogy a kérelmet körülbelül egy hónapon belül elbírálják, és kedvező döntés esetén az ártatlanságát hangoztató volt elnök akár karácsonyra kiszabadulhat. (Guardian)