Nicolas Sarkozyt két rendőr fogja folyamatosan védeni a börtönben

A volt francia elnök, Nicolas Sarkozy mellé két rendőrt rendelnek a börtönben, hogy megvédjék, amíg büntetését tölti – közölte Franciaország belügyminisztere. Laurent Nuñez belügyminiszter szerdán arról beszélt, hogy a volt elnököket védő különleges biztonsági egység tagjai közül ketten állandóan a Sarkozy cellájához közeli helyiségekben lesznek elhelyezve a teljes börtönbüntetés alatt. „A volt köztársasági elnököt státusza alapján védelem illeti meg. Egyértelműen fennáll a veszély, hogy támadás érheti, ezért a védelmét a börtönben is biztosítjuk” – mondta Nuñez. A miniszter szerint a rendőrök addig maradnak mellette, „ameddig ez szükséges”.
Ahogy mi is megírtuk, megkezdte ötéves börtönbüntetését Nicolas Sarkozy. Az egykori francia elnököt azért ítélték el, mert Moammer Kadhafi néhai líbiai diktátor pénzéből finanszírozta választási kampányát. Sarkozy egyébként a La Santé börtön elkülönített részlegén kapott helyet, ahol minden fogvatartott külön cellában van, és a szabad levegőn sem kerülhetnek egymással kapcsolatba, így az egykori elnök sem érintkezhet más rabokkal.
Mivel Franciaországról van szó, természetesen a szakszervezeti tiltakozás sem maradhat ki a történetből: most börtönőrök szakszervezetei tiltakoztak amiatt, hogy rendőröket helyeztek el a börtönben. Mondván, a börtön személyzete tökéletesen képes garantálni az elítéltek biztonságát, így nincs szükség rendőri jelenlétre.
Sarkozy ügyvédei időközben kérelmet nyújtottak be a korai szabadlábra helyezésre, amíg a fellebbviteli tárgyalására vár. Azt remélik, hogy a kérelmet körülbelül egy hónapon belül elbírálják, és kedvező döntés esetén az ártatlanságát hangoztató volt elnök akár karácsonyra kiszabadulhat. (Guardian)