Többen megsérültek, miután egy busz csapódott a szolnoki Varga Katalin Gimnázium épületébe

Belecsapódott egy busz a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumba szerda reggel, a mentők nagy erőkkel vonultak a helyszínre – írja a Szoljon.hu.

Fotó: Györfi Mihály/Facebook

A helyi járatú busz Szandaszőlős felől érkezett, letért az útról a Szabadság téri körforgalomban, és a járdára szaladt, majd a gimnázium épületének ütközött.

Fotó: Györfi Mihály/Facebook

A balesetnek több mint 30 sérültje is lehet, közülük több súlyos, Györfi Mihály polgármester szerint mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A gimnázium arról posztolt, hogy „az iskola épületében nem történt személyi sérülés”. Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezetője a Facebookon azt írta, a járatot a VOLÁN üzemeltette, a sofőrt megfigyelésre kórházba szállították. Ő úgy tudja, hogy 1 fő súlyosan, 21 utas és egy gyalogos könnyebben sérült.

A rendőrség tájékoztatása szerint a balesettel érintett útszakaszon megszűnt a teljes útlezárás, azonban részleges forgalomkorlátozásra kell számítani. A Szolnoki Rendőrkapitányság tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt rendelt el nyomozást.