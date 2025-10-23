A Hősök terétől a Deák térig kitölti az Andrássy utat a Nemzeti menet

Tudósítóink jelezték, hogy a Nemzet Menete eleje mostanában, háromnegyed 4 körül érkezett a Hősök terére úgy, hogy már egy szinte teli tér fogadja őket, mert sok szimpatizáns kihagyta vagy megelőzte a menetet és korábban odament.

A menet vége viszont csak percekkel később kezdett csak ráfordulni az Andrássy út legelejére a Deák térnél, miközben sokan a környező, kisebb párhuzamos utcákon kezdtek el a Hősök tere felé indulni.

Ez azt jelenti, hogy a Hősök terén már sokan vannak, a Deák téren még sokan vannak, a kettőt összekötő Andrássy út pedig megtelt. Tudósítónknak egy résztvevő azt mondta, több rendezvényen volt már, de ekkora tömeget még nem látott tiszás megmozduláson.

A Tisza a légtérkorlátozás ellenére is drónozta a tömeget, az alábbi részletet az élő közvetítésükből vágtuk ki, de a teljes tömeg erre sem fért fel.