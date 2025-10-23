Éjjel előállítottak három kutyapártos aktivistát, amiért békepárti üzeneteket fújtak fel a Békemenet útvonalán

Sajnos ma csak Újpest-Központban lesz pult, valami félreértés miatt bevittek a rendőrök hajnalban 3 újpesti passzivistát, Editet, Kárment és Botit, miközben békepárti üzenetekkel láttuk el a békemenet útvonalát. A fejleményekkel jelentkezünk! A béke nem várhat! Русский военный корабль, иди на хуй

– írta Facebook-bejegyzésében Nagy Dávid a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója és országgyűlési választási listavezetője, aki szintén részt vett a békeüzenetek terjesztésében, őt azonban nem állították elő. A többiek viszont az V. kerületi rendőrkapitányságon folytatták az éjszakát.

Békepárti üzenet Fotó: MKKP

A rendőrség 8:41-kor megjelent közleményében ennyit írnak az esetről: A rendőrök 2025. október 23-án 5 óra előtt a Budapest, V. kerület, Bajcsy-Zsilinszky útról állítottak elő három személyt, akik az aszfaltra fújtak feliratokat. Az V. Kerületi Rendőrkapitányság rongálás vétség gyanúja miatt indított eljárást. A Police.hu-n megjelent közleményhez még odaírták: Nem félreértés.

A Békemenetet ma, csütörtök reggel rendezik.

A „Ruszkik, haza!” felfirkálásával ma is börtönt kockáztatsz – olvasható a Helsinki Figyelő blog vadonatfriss posztjában.