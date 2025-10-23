Haraszti Miklós kapta a Freedom House által alapított Mark Palmer-díjat

Haraszti Miklós kapta a rendszerváltás idejének budapesti amerikai nagykövetéről, Mark Palmerről elnevezett díjat: ezt olyan diplomaták, köztisztviselők vagy nemzetközi szervezetek számára ítélik oda, akik kivételes bátorsággal, kreativitással és elkötelezettséggel dolgoztak a demokrácia, az emberi jogok és a civil társadalom megerősítésén autoriter vagy elnyomó környezetben.

Fotó: Bankó Gábor/444

Az egykori SZDSZ-es politikus, író, újságíró szerda este vette át a díjat Washingtonban a demokráciát és emberi jogokat támogató független civil szervezet, a Freedom House, illetve a Georgetown Egyetem közös rendezvényén.

Több évtizedes kormányzati szolgálata és vezető emberi jogi diplomata tevékenysége során Haraszti következetesen dolgozott a demokratikus intézmények megerősítésén és az alapvető szabadságjogok védelmén, kezdve a szabad véleménynyilvánítás kiterjesztésére irányuló erőfeszítéseivel Magyarországon, egészen az ENSZ-ben és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetben betöltött kiemelkedő szerepeiig. Ő példázza Mark Palmer nagykövet örökségének szellemét – megmutatva, hogy a hatékony diplomácia hogyan erősítheti a civil társadalmat és mozdíthatja elő a szabadság ügyét

– méltatták a Freedom House elnökei a 80 éves Haraszti Miklóst, aki beszédében felidézte, hogy 1989. március 15-én Mark Palmer hívására jött haza Budapestre Amerikából, hogy részt vegyen az ellenzéki tüntetésen, noha egy évvel korábban még letartóztatták ugyanazért.

Büszke vagyok arra, hogy az EBESZ-ben és az ENSZ-ben végzett szolgálatom során sikerült követnem Palmer nagykövet tanításait arról, hogyan lehet a diplomácia segítségével szolgálni a szabadságot, hogyan lehet ösztönözni a sajtót, támogatni a civil társadalmat és védeni az elnyomás áldozatait. Én is elutasítottam, hogy az elnyomottak csak számokká váljanak, megneveztem őket, részt vettem a tárgyalásaikon, meglátogattam őket a börtönben, és más diplomatákat is erre buzdítottam

– mondta Haraszti Miklós.

A 2013-ban elhunyt Mark Palmer 1986 és 1990 között volt budapesti nagykövet, a csokornyakkendős diplomata részt vett az átmenet nagy rendezvényein, és visszavonulása után se szakadt el a régiótól. Özvegye, Sushma Palmer alapította meg halála után a Mark Palmer-díjat, és a múltban megkapta többek között Emine Dzsaparova (jelenleg Ukrajna első külügyminiszter-helyettese) vagy Chrystia Freeland, Kanada volt külügyminiszter-helyettese.