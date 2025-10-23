Rubio figyelmeztette Izraelt: az USA nem támogatja Ciszjordánia annektálását

Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy az izraeli parlamentnek a megszállt Ciszjordánia bekebelezésére irányuló lépése veszélyezteti Washingtonnak a gázai konfliktus lezárására irányuló tervét.„Ezt jelenleg nem tudjuk támogatni” – mondta Rubio, mielőtt Izraelbe utazott volna a törékeny tűzszüneti megállapodás megerősítésére.

Rubio arra utalt, hogy szélsőjobboldali politikusok szimbolikus lépésként előzetes jóváhagyást adtak egy törvényjavaslatnak, amely felhatalmazná Izraelt Ciszjordánia annektálására. A palesztinok viszont a ciszjordániai területet – amelyet Izrael 1967 óta megszállva tart – egy remélt független állam részeként követelik. Tavaly az ENSZ legfelsőbb bírósága, a Nemzetközi Bíróság kimondta, hogy Izrael megszállása törvényellenes.

Marco Rubio Fotó: EVELYN HOCKSTEIN/AFP

Netanjahu korábban támogatta az annektálást, de ennél tovább nem ment, mert ez elidegenítheti az Egyesült Államokat – Izrael legfontosabb szövetségesét – és azokat az arab országokat, amelyek évtizedek ellenségeskedése után kapcsolatot építettek Izraellel. A kormánykoalíció ultranacionalista tagjai viszont többször is Ciszjordánia nyílt annektálását szorgalmazták, bár a törvényjavaslatot a kormányon kívüli képviselők terjesztették elő. A javaslat 25-24 arányú szavazással ment át, de nem világos, hogy megvan-e a támogatottsága a 120 fős Knesszetben (parlamentben) a többséghez, és a miniszterelnöknek lehetősége van annak késleltetésére vagy elutasítására. A palesztin külügyminisztérium elítélte a Knesszet lépését.

Izrael körülbelül 160 telepet épített Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben, és összesen 700 000 zsidó lakos él a megszállt területeken, a mintegy 3,3 millió palesztin mellett. A telepek nemzetközi jog szerint törvényellenesek, amit a Nemzetközi Bíróság tavalyi tanácsadó véleménye is megerősített.

Rubio Izraelbe indulva kijelentette, hogy az annektálás „kontraproduktív” és „veszélyezteti” a békemegállapodást, hangsúlyozva az Egyesült Államok ellenzését. Csütörtöki látogatása JD Vance amerikai alelnök és két különmegbízott közelmúltbeli útjait követi, miközben a Trump-kormányzat a gázai béketerv 20 pontos második kritikus szakaszának elindítását sürgeti. Az első szakasz – amely tűzszünetet, az izraeli erők részleges kivonását és segélyek beáramlását tartalmazza – e hónap elején lépett életbe, viszont Izrael és a Hamász kölcsönösen azzal vádolta egymást, hogy megsértették a megállapodást, ám az egyezmény egyelőre kitart. (via BBC)