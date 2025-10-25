A Louvre átvitte legértékesebb ékszereit a francia nemzeti bankba

A francia RTL információi szerint miután a múlt héten fényes nappal rabolták ki a világ egyik legismertebb múzeumát, és az elkövetők azóta is szökésben vannak a 34 milliárd forintot érő észerekkel, a múzeum vezetése úgy döntött, hogy legértékesebb ékszerei közül többet biztonságosabb helyre szállítanak.
A múzeum Apolló terméből, ahol többek között a francia koronázási ékszereket is tárolják, pénteken titkos, rendőrségi akció keretében számos ékszert francia nemzeti bank jóval biztonságosabb páncéltermébe vittek át, közölte az RTL névtelen forrásokra hivatkozva.
A jegybank őrzi a francia aranytartalékot is egy 27 méter mélyen a föld alatt fekvő, rendkívül biztonságos páncélteremben, ami mindössze 500 méternyire esik a Louvre-tól. Sem a múzeum, sem a jegybank nem válaszolt a Reuters megkeresésére.
Az október 19-én lecsapó tolvajok összesen nyolc ékszert vittek magukkal, és az akciójuk megmutatta, hogy milyen alapvető biztonsági hiányosságokkal küzdött a múzeum.