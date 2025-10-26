Bár Gyurcsány felszívódott, Lajos végül így is lakást kapott

„Lajos és Toncsi beköltöztek az új otthonukba Grábócon. Itt már van fűtés, víz, bútorok, padló a földön, ajtó, ablak, fürdőszoba” – írja vasárnapi posztjában Rónai Sándor DK-s képviselő.

Lajost egyik utolsó politikai aktusaként Gyurcsány Ferenc mutatta be a nyilvánosságnak. A DK akkori elnöke egy videóban kilencszer szólította fel rendrakásra a mélyszegénységben élő embert, mert Gyurcsány szerint nem lehet olyan szegénynek lenni, hogy ne legyen rend. Ezt követően Gyurcsány megígérte, hogy ha Lajos rendet tesz, épít neki egy házat. Pénzgyűjtésbe is kezdett, de aztán ezek után - ám nem ezért - az egykori miniszterelnök lelépett a politikai porondról.

Gyurcsány távozása után Rónai vette át a projektet.

„Sokszor halljuk, hogy mindenkinek jár egy második esély, miközben talán bele sem gondolunk, hogy sokan – akik beleszülettek a nyomorba – az első esélyt sem kapták meg a sorstól” – írja posztjában Rónai. „Bárcsak több emberen is segíthetnénk, illetve ennél is jobb lenne, ha sikerülne felszámolni a mélyszegénységet!”

Hogy egy magát baloldalinak valló párt elnöke hogy juthatott idáig, jó kérdés, mindenesetre az eset után a 444 leült az Igazgyöngy Alapítvány vezetőjével arról interjúzni, hogy a mélyszegénységben élők miért élnek sokszor úgy, ahogy, és mi lenne a valódi segítség számukra.