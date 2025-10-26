Egy 285 lóerős BMW-n gyakorolt vezetni, összetört egy csomó autót

Jogosítvány nélkül, egy 285 lóerős, BMW SUV-on próbálta meg gyakorolni a vezetést egy fiatal nő szombat hajnalban, aminek az lett az eredménye, hogy összetört öt autót egy szombathelyi lakóház parkolójában, számolt be a 112 Press.

A 112 Press szerint az autó egy férfié volt, aki otthon hagyta az autó kulcsát a barátnőjének, aki odaadta azt a vezetni nem tudó barátnőjének, hogy gyakoroljon. Az első két kört még sikerült megtennie a nőnek a parkolóban, a harmadiknál azonban nagyobb sebességre kapcsolt, egy kanyarnál pedig a fék helyett a gázra léphetett rá az automataváltós BMW-ben. Elvesztette az irányítást a jármű felett, és egy parkoló Fordnak csapódott, amit fel is tolt egy dombra.

Itt azonban még nincs vége a történetnek, ugyanis a nő ezután rükvercbe kapcsolt, majd nagy sebességgel hátratolatott és összetört még négy másik parkoló autót. Mindkét nő a bíróság elé állhat.