Hivatalos: Katy Perry és Justin Trudeau járnak

Katy Perry énekesnő és Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnök kézenfogva sétáltak ki egy színházból Párizsban az énekesnő 41. születésnapján. Korábban egy jachton ölelkezve fotózták le őket, de hivatalosan csak most ismerték el a románcot.

Szülinapi program gyanánt Katy és Justin a Crazy Horse Paris kabaréját nézték meg, odakint pedig paparazzók várták őket, ekkor készültek a fotók és videók.

Katy Perry utolsó kapcsolata Orlando Bloom színésszel volt, Trudeau-nak pedig a feleségével, Sophie Grégoire-Trudeóval, akivel 2005-ben házasodtak össze. (TMZ)