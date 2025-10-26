Magyar és Orbán után Dobrev Klára is nyakába veszi az országot

„Be fogom járni az országot, piacokon, tereken, pályaudvarokon fogok megjelenni, hogy bárki leülhessen velem beszélgetni testőrök, golyóálló mellény, embereket félrelökő pártaktvisták nélkül, hogy megkérdezzem, milyen valódi változást várnak az emberek a saját életükben” - mondta Dobrev Klára, a DK elnöke vasárnapi videójában, amelyben a párt kampánytervéről beszélt.
Bár nem most jelenti be először, Dobrev azon a héten hozza szóba újra az országjárását, amely héten Magyar Péter sokadik országjárását jelentette be '56-os megemlékezésén, és amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is szükségét érezte, hogy – zárt körben ugyan, de – meglátogassa az ország különböző pontjait. Nem Dobrev az első DK-s elnök idén, aki nyakába veszi az országot: Gyurcsány Ferenc lakókocsival járta a magyar vidéket márciusban.
Dobrev vasárnapi videójában új, baloldali politikáról beszélt, melynek három pillérét is felsorolta: „Meghallgat, megküzd és megvéd.” Az első pillér a háromból az országjárást takarja, a második pedig azt az ígéretet, hogy a párt meg fog küzdeni azokért, „akik ma még félnek kiállni a jogaikért”. A harmadik pillért így összegezte: „Megvédjük az embereket, a kiszolgáltatottakat, a dolgozókat, a nyugdíjasokat, a fiatalokat, mindenkit, akit a hatalom magára hagyott.”
A Demokratikus Koalíció elnöke vagyonelkobzásról, az MCC megszüntetéséről és az Alaptörvény semmisségéről is beszélt az újpesti országjáró fórumán. Gyorsan kiderült azonban, hogy a Magyar Péter és Lázár János által dominált műfajban ennyi már nem elég.
Verbálisan legalábbis mindenképp.
