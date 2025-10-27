„Én vagyok az elveszett világ királya” - énekelte Milei, miután pártja megnyerte a félidős választásokat

Fordulópontnak nevezte Javier Milei, hogy szélsőjobboldali pártja megnyerte az argentin félidős választásokat. Ezzel nem lesz többsége a kongresszusban, de az argentin elemzők többsége meglepőnek tartja az eredményt.

Milei pártja azután győzött, hogy Donald Trump amerikai elnök 40 milliárd dolláros mentőcsomagot jelentett be Argentina számára, és a további segélyek folyósítását az argentin elnök sikeréhez kötötte.

Milei pártja, a La Libertad Avanza a szavazatok 40,8 százalékát szerezte meg 95 százalékos feldolgozottságnál. A választást sokan az anarchokapitalista politikus csaknem két éves hatalmáról szóló népszavazásnak tekintették. A kormány ennél lejjebb vitte a várakozásokat, 30-35 százalékkal már elégedettek lettek volna, tekintettel arra, hogy Milei szeptemberben súlyos vereséget szenvedett a Buenos Aires-i tartományi választásokon. Most fordítottak az eredményen.

Az ellenzék, a Fuerza Patria 31,6 százalékot szerzett, a kongresszusi többséget viszont megtartották. Milei pártjának győzelme azért lepte meg az elemzőket, mert az elnök népszerűségét a nővérét érintő korrupciós vádaktól a folyamatos gazdasági válságig sok minden tépázza.

„Én vagyok az elveszett világ királya” – énekelte Milei, amikor több száz támogatója előtt a színpadra lépett egy Buenos Aires-i szállodában. A beszédét azzal kezdte, hogy átléptek egy fordulópontot, megkezdődik a nagy Argentína építése. Az amerikai mentőcsomagot nemcsak Argentina, hanem a világ történelmében is példátlan eseménynek tartotta. Azt mondta, most a reformok végrehajtására koncentrálnak. Trump gratulált, „földcsuszamlásszerű győzelemnek” nevezte Milei pártjának sikerét, hozzátéve, hogy „az argentin nép igazolta, hogy helyesen bíztunk benne.” (Guardian)