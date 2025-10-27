Munkásokra dőlt egy támfal Biatorbágyon

Hétfő délelőtt a biatorbágyi a Fő utcában egy támfal munkásokra dőlt, írja a Pest megyei település önkéntes tűzoltó egyesülete a Facebookon. Érdről érkezett hivatásos tűzoltók és az egyesület hét tagja szabadította ki a romok alá került embereket, a mentéshez munkagépeket is igénybe kellett venni.

Azt írják, hogy a balesetben súlyosan megsérült személyeket a mentőszolgálat kórházba szállította.

Azt, hogy hányan dolgoztak az építkezésen, hány ember került a támfal romjai alá, és közülük hányat kellett kórházba szállítani, nem írnak. Az Országos Mentőszolgálatot írásban kérdeztük, hány sérült volt a balesetben, illetve hányan kerültek kórházba, ha válaszolnak, frissítjük a cikket.