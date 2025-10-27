November 22-én tartja „tisztújító” kongresszusát a Fidesz

Nagyjából egy hónap múlva, november 22-én lesz Budapesten a kormánypárt 31. kongresszusa – tudta meg a Telex, amikor egy munkatársuk beépült október 23-án a békemenetes buszoztatásra. A buszon ugyanis Farkas Levente szegedi fideszes politikus arról beszélt a szimpatizánsoknak, hogy segítőket várnak a Fidesz háborúellenesnek mondott aláírásgyűjtéséhez, és azt ígérte, hogy a legtöbb aláírást gyűjtő öt aktivistának bérelt helye lesz a kongresszusra is.
A Fidesz kétévente tart kongresszust, a 2023. novemberi szintén tisztújítónak volt meghirdetve. Valójában azonban csak megerősítették a pártvezetést, sem Orbán Viktor elnöknek, sem alelnökeinek (Gál Kinga, Kubatov Gábor, Kósa Lajos és Németh Szilárd) nem voltak kihívói, vagyis mindenkit vita és verseny nélkül választottak újra.
Nagy meglepetés lenne, ha ettől a forgatókönyvtől most nagyon eltérne a kormánypárt, így Orbán Viktort sorozatban tizenkettedszer választhatják meg a párt élére – 2017 óta százszázalékos támogatottsággal nyert –, és vélhetően a kormánypárt elnökségét sem fogják fenekestül felforgatni. Orbán, ha ezt a pártelnöki mandátumát is kitölti, 31 évet tölthet a Fidesz élén, amivel lassan utoléri a pártvezéri örökrangsorban Kádár Jánost (1956-1988), igaz, Kádár nem elnöke, hanem főtitkára volt az állampártnak.
És hogy milyen változást hozhat mégis az idén novemberi kongresszus? Ha tippelnünk kellene, elsőre azt mondanánk, hogy például ez a fotó várhatóan nem fog megismétlődni: