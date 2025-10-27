November 22-én tartja „tisztújító” kongresszusát a Fidesz

Nagyjából egy hónap múlva, november 22-én lesz Budapesten a kormánypárt 31. kongresszusa – tudta meg a Telex, amikor egy munkatársuk beépült október 23-án a békemenetes buszoztatásra. A buszon ugyanis Farkas Levente szegedi fideszes politikus arról beszélt a szimpatizánsoknak, hogy segítőket várnak a Fidesz háborúellenesnek mondott aláírásgyűjtéséhez, és azt ígérte, hogy a legtöbb aláírást gyűjtő öt aktivistának bérelt helye lesz a kongresszusra is.

A Fidesz kétévente tart kongresszust, a 2023. novemberi szintén tisztújítónak volt meghirdetve. Valójában azonban csak megerősítették a pártvezetést, sem Orbán Viktor elnöknek, sem alelnökeinek (Gál Kinga, Kubatov Gábor, Kósa Lajos és Németh Szilárd) nem voltak kihívói, vagyis mindenkit vita és verseny nélkül választottak újra.

Fotó: Fidesz Facebook-oldala

Nagy meglepetés lenne, ha ettől a forgatókönyvtől most nagyon eltérne a kormánypárt, így Orbán Viktort sorozatban tizenkettedszer választhatják meg a párt élére – 2017 óta százszázalékos támogatottsággal nyert –, és vélhetően a kormánypárt elnökségét sem fogják fenekestül felforgatni. Orbán, ha ezt a pártelnöki mandátumát is kitölti, 31 évet tölthet a Fidesz élén, amivel lassan utoléri a pártvezéri örökrangsorban Kádár Jánost (1956-1988), igaz, Kádár nem elnöke, hanem főtitkára volt az állampártnak.

És hogy milyen változást hozhat mégis az idén novemberi kongresszus? Ha tippelnünk kellene, elsőre azt mondanánk, hogy például ez a fotó várhatóan nem fog megismétlődni:

Fotó: Németh Dániel/444



