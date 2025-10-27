Tiborcz-közeli cég veszi át a Papp László Aréna üzemeltetését

2026. január 1-től új üzemeltetője lesz a Papp László Arénának – írja a Telex, ami úgy értesült, hogy a Tiborcz István környezetéhez sorolt Rampart-csoport egy cége veszi át a létesítmény üzemeltetését, és ezt a kérdéseikre az állami Nemzeti Sportügynökség (NSÜ) és a Rampart Kft. is megerősítette.

Papp László Sportaréna, Budapest Fotó: Wikimedia Commons

A 2004-ben elkészült Papp László Arénát az első két évben az állam próbálta üzemeltetni, de a Rendezvénycsarnok Zrt. nem volt túl sikeres. Az állam 2005-ben pályázatot írt ki, a licitet a ma már Gránit Pólus néven működő, egykor Demján Sándor érdekeltségébe tartozó csoport nyerte 1,27 milliárd forintos ajánlatával. Az egyszeri díj mellett a cég éves bérleti díjat is fizetett az államnak, cserébe a cég adhatta bérbe a sportcsarnokot.

A 20 éves szerződés 2025. december 31-én jár le. A Gránit Pólus így is sok mindent üzemeltet: például Westend, Művészetek Palotája, Sóház, Crowne Plaza Hotel, de a csoportnak van érdekeltsége a tököli reptérben, illetve az etyeki Korda Stúdióban is.

A Rampart csoport zászlóshajója a Rampart Gasztronómia Kft. tavaly 5,7 milliárd forintos forgalom mellett 1,1 milliárd forintos nyereséget ért el. A konkrét üzemeltető a Rampart Aréna Kft. szeptember 16-án alakult, vélhetően az új feladatra létrehozott céltársaság. A cég tulajdonosi struktúrájában Tiborcz István közvetlenül nem bukkan fel, de a legnagyobb tulajdonos az ő állandó harcostársa, Sájer Gábor, akit a Telexnek Tiborcz környezetéből úgy jellemeztek, hogy amíg Orbán Viktor veje az USA-ban van, a napi belföldi ügyekben Sájer az egyik legfontosabb helyettesítője. A többi tulajdonos a Valton-Sec-ből ismert Varga Lajos, a gasztronómiai cégekben tulajdonos Kárpáti Péter, illetve Kertész József nagykanizsai ügyvéd, akinek a neve Mészáros Lőrinc ügyeinél szokott felbukkanni.