Japánban a hadsereg bevetését kérik a medvék ellen

A Japán északi részén található Akita prefektúra kormányzója katonai segítséget kért, hogy kezelni tudják a medvetámadásokat, amik idén már tíz ember halálát okozták. Az állatok ugyanis egyre gyakrabban merészkednek be a településekre, amit több tényező is okoz, köztük az emberi népesség csökkenése és az éghajlatváltozás. Kenta Szuzuki kormányzó Japán védelmi miniszterének azt üzente:

„Polgáraink életét a Honvédelmi Erők segítsége nélkül nem tudjuk megvédeni.”

„A nyakat és az arcot célzó támadások rendkívül gyakoriak, ami valóban válságos helyzetet eredményez” – tette hozzá. Szuzuki elmondta, hogy a medvék már nemcsak a hegyekben, hanem a városi területeken is megjelennek, és felborítják a lakosság mindennapi életét.

Örvös medve Fotó: Bridgeman Images via AFP

A nemrég kinevezett védelmi miniszter, Koizumi Sindzsiró válaszul közölte, hogy a kormány „minden rendelkezésre álló eszközt és hatáskört bevet”, hogy helyreállítsa a biztonságot. A környezetvédelmi minisztérium egyik tisztviselője, aki a medvetámadásokat figyeli, megerősítette az AFP-nek, hogy „a halálos áldozatok száma elérte a tízet”. A legutóbbi áldozatot múlt héten támadta meg egy medve három másik emberrel együtt egy akitai hegyi faluban.

Az állatok az éghajlatváltozás következtében egyre kevesebb táplálékhoz, például makkokhoz jutnak, éhesen merészkednek be a városokba, ahol az emberi népesség elöregedett és fogyóban van. Szakértők szerint a melegebb időjárás a medvék téli álmait is megzavarja. A barna medvék akár fél tonnát is nyomhatnak, és gyorsabban futnak, mint az ember.

Japánban két medvefaj él: az ázsiai fekete medve (más néven örvös medve) és a nagyobb testű barnamedve, ami a fő északi szigeten, Hokkaidón honos. Évente sok medvét kilőnek, de Japán elöregedő társadalma miatt a vadászok száma folyamatosan csökken.

A múlt héten Japán új környezetvédelmi minisztere, Isihara Hirotaka „nagy, súlyos problémának” nevezte a medvetámadásokat. „Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tovább erősítsük az intézkedéseket, beleértve az állami vadászok toborzását és képzését, valamint a medvepopuláció szabályozását” – mondta sajtótájékoztatóján. (France24)