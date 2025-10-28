Kirabolták egy alvó benzinkutas kasszáját, majd visszavitték a pénz egy részét a ravasz üllőiek

A Monori Járási Ügyészség vádat emelt azzal a két férfival szemben, akik kihasználva a pénztáros elalvását, a benzinkút kasszájából loptak. Az eset még 2023 januárjában történt. A vádirat szerint a két többszörösen büntetett előéletű, üllői férfi egyik éjjel éjfél körül érkezett egy helyi benzinkútra. Megtankoltak, majd bementek a shopba fizetni. A helyiség üres volt, a pénztáros egy elkülönített részben aludt.

Miután észrevették, hogy a benzinkutas alszik, a pénztárgépekhez mentek, és amíg az egyik férfi figyelt, társa a nyitott kasszákból közel másfél millió forintot kivett. Előbb elindultak, de kis idő múlva visszatértek, „és az ellopott pénzből egy kisebb összeget visszatettek a helyére annak érdekében, hogy cselekményüket csak később észleljék”. Nem sokkal később a kutas felébredt, majd amikor a következő vásárló fizetett, észre is vette a lopást, amiről a biztonsági kamera is felvételt készített.

Az ügyészség az elkövetőket minősített lopás bűntettével vádolja, végrehajtandó szabadságvesztésre, pénzbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélné őket, továbbá indítványozta a sértett kárának megtérítését.