Magyarországra hívta egy lengyel barátját, majd úgy berúgtak, hogy összeverekedtek, és megfojtotta

Egy éjszakai italozás szóváltásba torkollt, majd egy magyar pár a Hajdúszoboszlóhoz közeli hétvégi házuk kertjében megölte és elásta a férfi egy régi, lengyel állampolgárságú barátját. A megyei főügyészség a vádiratában kérte, hogy a Debreceni Törvényszék beismerés esetén a férfit 13 év, a nőt 8 év börtönbüntetésre ítélje, továbbá mellékbüntetésül 10 és 8 évre tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától.

Az eset előzményei még 2013-ra nyúlnak vissza, akkor ismerkedett meg, majd barátkozott össze a lengyel és a magyar férfi Angliában. A magyar később hazaköltözött, összeköltözött egy nővel, majd amikor 2023 augusztusában a régi lengyel barátja ráírt egy üzenetküldő alkalmazáson, megbeszélték, hogy meglátogatja őket Magyarországon.

A lengyel férfi szeptember végén érkezett, a pár Hajdúszoboszlóhoz közeli hétvégi házában töltöttek néhány napot. A búcsúestéjén a szomszédok társaságában „nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztottak”, majd miután a vendégek hajnalban hazamentek, összevesztek és dulakodni kezdtek.

A nő próbálta megnyugtatni őket, de hiába. Amikor vádlott a földre szorította ismerősét, segítséget kért az élettársától, aki egy alumínium baseballütőt adott neki oda. Az kétszer tarkón ütötte a hason fekvő férfit, majd hanyatt fordította, és végül megfojtotta.

Ezután nem értesítették a rendőrséget, hanem az áldozatot a telken elásták, mobilját egy közeli főcsatornába dobták, ékszereit is megpróbálták megsemmisíteni. Miután minden nyomot eltakarítottak, a szomszédoknak és a sértett testvérének, aki aggódott fivére eltűnése miatt, azt mondták, hogy ismerősük már elment, nem tudják, hol tartózkodik. Néhány nappal később a holttest feletti földterületet le is betonozták.

A pár által elégetni próbált ékszerek maradványai Fotó: Magyarország Ügyészsége



