Már több mint száz település korlátozta, hogy ki költözhet be

Négy hónapja lépett életbe a települések önazonosságáról szóló törvény, amely alapján egy-egy önkormányzat korlátozhatja, hogy kik költözhetne be oda. Ez alatt az idő alatt már száznál több helyen alkotta a beköltözést és ingatlanvásárlást nehezítő vagy ellehetetlenítő helyi jogszabályt, írja a Blikk. Igaz, van olyan település is, mint például a borsodi Mezőkeresztes, ahol az első ilyen rendelet született, amely azóta visszavonta a saját szabályozását. A legtöbb rendeletet Borsodban és Nógrádban alkották meg.

A lap felidézi: a törvényt kezdeményező Navracsics miniszter szeptember elején elismerte, hogy a jogszabály nem feltétlenül azokon a településeken kezdték a betelepülést korlátozni, ahol a kormány az agglomerációs nyomás vagy a beköltözők magas száma miatt számított rá. Hozzátette ugyanakkor, hogy ahol a kormányhivatalok alaptörvény-ellenes intézkedést találnak, ott azt jelzik.

Egy ügyvéd ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy már az elfogadás előtt egyértelmű volt: a túlnépesedés kezelésére nem lesz alkalmas a törvény, mivel „belefoglalták, hogy aki állami támogatással vásárol ingatlant, az mentesül a korlátozások alól”. Vagyis a kezdetektől lehetett tudni, hogy azt így nem akadályozhatják meg, hogy a túlnépesedett agglomerációba költözzenek a fiatal, kisgyerekes családok. Az, hogy főleg borsodi és nógrádi települések éltek a törvénnyel, jól érzékelteti, hogy nem a túlnépesedő, hanem sokkal inkább a kiürülő helyeken korlátozzák az ingatlanvásárlást.