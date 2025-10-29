Áradásokat, áramszünetet és egy kettészakadt várost hagyott maga után a Melissa hurrikán

Lassan kezd kiderülni, hogy pontosan mekkora kárt is okozott a Melissa hurrikán Jamaicában – írja a BBC. Az ország nyugati részeinek nagy részét elöntötte a víz, házakat rombolt le a szélvihar, miután a hurrikán pusztító erővel söpört végig a szigeten.

Fotó: YAMIL LAGE/AFP

Andrew Holness miniszterelnök kedden este „katasztrófa sújtotta területté” nyilvánította a szigetet, figyelmeztetve a „pusztító következményekre” és a „jelentős károkra”, amik kórházakat, otthonokat és vállalkozásokat is érintenek. Azonban mivel a kommunikáció megbénult, így a katasztrófa valódi kiterjedése továbbra is ismeretlen.

Bár eddig nem erősítettek meg haláleseteket, Montego Bay polgármestere, Richard Vernon azt mondta: „hajnalban az első dolgom az lesz, hogy megnézzem, mindenki életben van-e.”

A Melissa hurrikán kedden söpört végig a szigeten, és hatalmas pusztítás nyomait hagyta maga után. Csúcspontján 298 km/órás széllökéseket mértek – erősebbeket, mint a Katrina hurrikáné, ami 2005-ben elpusztította New Orleanst és amiben 1392 ember halt meg.

„Olyan volt, mint egy apokalipszis film” – mondta egy nyugat-jamaicai képviselő a Jamaica Gleaner újságírójának, Kimone Francisnek.

Elmondása szerint Jamaica középső megyéiben a víz kétemeletes házak tetejéig emelkedett. Az egészségügyi hatóságok krokodilriadót adtak ki, figyelmeztetve, hogy az áradások miatt a hüllők a lakóövezetekbe sodródhatnak.

Fotó: DANNY POLANCO/AFP

A sziget északi partján fekvő Montego Bay – Jamaica turizmusának központja és a fő repülőtér otthona – szintén súlyosan megsérült, és hosszú időbe telhet, mire helyreáll. Richard Vernon, Montego Bay polgármestere elmondta, hogy a várost kettészakították az áradások.

„Amint elállt a szél, óriási esőzések kezdődtek, és az egész várost elárasztotta a víz. A város egyik része most el van vágva a másiktól, mert az utak is víz alá kerültek” – mondta.

A meteorológusok szerint a Melissa hurrikán szokatlanul gyorsan erősödött meg, mivel a Karib-tenger rendkívül meleg vizei táplálták. Ez a jelenség egyértelműen az éghajlatváltozáshoz köthető. Mire a Melissa elérte Jamaicát, már az 5-ös kategóriájú hurrikánok közé tartozott: széllökései elég erősek voltak ahhoz, hogy betonházak tetejét letépjék, fákat csavarjanak ki a földből és villanyoszlopokat törjenek ketté. Az amerikai légierő „Hurricane Hunters”, azaz „Hurrikánvadász” egysége ekkor át is repült az 5-ös kategóriájú hurrikánon, és elképesztő felvételeket készített a vihar szemének belsejéből.

The US Air Force Hurricane Hunters flew through Category 5 Hurricane Melissa, capturing a view from inside the storm’s powerful eye. pic.twitter.com/EZHYY66aCr — AccuWeather (@accuweather) October 28, 2025

A hurrikán szerda hajnalra már Kubában ért partot, maga mögött hagyva a megbénult Jamaicát. Bár azóta 3-as kategóriájú viharrá gyengült, még mindig rendkívül erős, több mint 200 km/órás széllökésekkel tombolt.