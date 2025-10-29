Meghalt Kassai Ilona Kossuth-díjas színésznő

98 évesen meghalt Kassai Ilona Kossuth- és Jászai Mari díjas színésző, az Állami Déryné Színház alapító tagja. A Blikk szerint a színművész már egy pár éve egy XIII. kerületi gondozóházban élt.

Kassai Ilona 2017-ben. Fotó: Zih Zsolt/MTI/MTVA

Az 1928-ban született színésznő kiskorától fogva primadonna akart lenni, 1949-ben nyert felvételt a Színművészeti Főiskolára, amit azonban nem járt ki. Alapító tagja a volt a Faluszínháznak, azaz a későbbi Állami Déryné Színháznak. 1961-ben Jászai Mari-díjat kapott, két évre rá, mindössze 34 évesen pedig Kossuth-díjat. Sokáig ő volt a legfiatalabb Kossuth-díjas színésznő.

Eredeti neve Hiller Ilona volt, a Kassai név első férjétől, Kassai János operaénekestől származik. A nevet a válás után is megtartotta. Második férje Fülöp Kálmán dalszövegíró volt, míg a harmadik Zana József színész volt. Halálhírét Zanától született fia, a Ganxsta Zolee néven reppelő Zana Zoltán közölte Facebookon: