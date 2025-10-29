Ritka republikánus lázadás: az amerikai szenátus megszavazta Trump brazil vámjainak eltörlését

Az amerikai szenátus kedden 52-48 arányban elfogadta azt a demokraták vezette határozatot, amely megszünteti Donald Trump elnök 50 százalékos vámjait a brazil importárukra, köztük kávéra, marhahúsra, olajra és narancslére. Öt republikánus szenátor – Rand Paul (Kentucky), Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska), Mitch McConnell (Kentucky) és Thom Tillis (Észak-Karolina) – csatlakozott a demokratákhoz, ezzel kétpárti frusztrációt jelezve Trump kereskedelmi politikájával szemben.

A vámokat Trump júliusban egy hidegháborús törvényre hivatkozva rendkívüli helyzettel indokolta, válaszul arra, hogy Brazília perbe fogta szövetségesét, Jair Bolsonaro exelnököt puccskísérlet miatt (27 év börtönre ítélték). Tim Kaine virginiai demokrata szenátor, a határozat fő szorgalmazója szerint ez nem valódi vészhelyzet, hanem a kongresszus kereskedelemi jogköreinek túllépése: „Nem engedhetjük, hogy bármely elnök kisajátítsa a kereskedelmi, háborús vagy költségvetési hatalmat!” A republikánus Rand Paul hozzátette: „Vészhelyzetek a háború, éhínség vagy tornádó. Nem szeretni valakinek a vámjait, az nem vészhelyzet.”

A kávé is drágult az importvámok következtében Fotó: PABLO PORCIUNCULA/AFP

Bár a republikánus kézben lévő Képviselőház valószínűleg elutasítja, és Trump is megvétózná, a szavazás üzenetértékű: ez a hét második ilyen kezdeményezése (Kanada után), a harmadik globális vámok ellen jöhet. A USA-nak 6,8 milliárd dolláros kereskedelmi többlete van Brazíliával, a vámok mégis 41 százalékkal emelték a kávé árát. (via New York Times, ABC)