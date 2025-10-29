Sokat támadott menzavállalkozó, egyben gáláns mecénás volt a Kenyában lezuhant Süllős Gyula

Közétkeztetési vállalkozóként, sportvezetőként és mecénásként is aktív volt a Kenyában repülőgép-szerencsétlenségben meghalt Süllős Gyula.

Mind a három tevékenységével édesapja örökébe lépett, a családi céget megalapító idősebb Süllős Gyula a Magyar Ökölvívó Szakszövetség alelnöke volt, éveken át mecénásként támogatta a Vasas szakosztályát és négy somogyi klubot. Kaposváron emlékverseny is őrzi a nevét. 2009-es halála után fia vitte tovább a Vasas-Süllős Boxing Teamet, amely fontos hazai ökölvívó műhely lett.

A család 1993-ban fogott vendéglátóipari vállalkozásba, a mesterszakács és közgazdász végzettséggel is rendelkező apa ekkor alapított céget, vett bérbe egy konyhát a kőbányai Kőér utcában és kezdte el felépíteni a közétkeztetési családi birodalmat, a Pensio cégcsoportot. Fia a Közétkeztetők Szövetségének főtitkára is volt, miniszterekkel egyeztetett.

A hírekbe jobbára botrányokkal kerültek be. 2007-ben Kőbánya valamiért direkt úgy írt ki egy közbeszerzést, hogy a nyertes nagy nyereséggel üzemeltesse, vagyis drága legyen az étel. Ezt akkor a Pensio nyerte. 2008-ban aztán rendőrségi vizsgálat indult a Kaposvárral kötött közétkeztetési szerződésük nyomán, de tisztázták magukat a vádak alól.

A kőbányai ügy viszont folytatódott, 2012-ben is ők nyerték a közbeszerzést 10 évre, és bár csatlakoztak a Mintamenza programhoz, sok panasz érkezett rájuk, ekkor szervezeti, működési változtatásokat hajtottak végre, de a kerület idő előtt szerződést bontott velük. Az akkori, 2019-es G7-cikk úgy fogalmaz, hogy a csoporttal voltak gondok korábban máshol is, több cikk született a például foglalkoztatási problémákról és minőségi hiányosságokról.

Ez az időszak amúgy is sűrű volt a cégcsoportnak. Kiderült, hogy a milliárdos forgalmú vállalkozás profitja 2018-ban az addigi több száz millióról 42 millióra esett vissza, majd a cégcsoport zászlóshajóját 2019-ben eladták egy izraeli állampolgárnak, 2020 elején pedig a már átnevezett Pensio az új nevén felkerült a nagy adótartozók listájára, a NAV 655 milliót keresett rajtuk.

Nem tudni, hogy ezzel az adótartozással függ-e össze, mindenesetre az érdi polgármester 2020-ban azt posztolta, hogy az önkormányzatuk még 2018-ban megkeresést kapott a NAV-tól „a Pensió Minőségi Közétkeztetés Kft. tekintetében a Btk. 396. § (1) bekezdése a) pontjába ütköző és az (5) bekezdés a) pontja alapján minősülő költségvetési csalás bűntett megalapozott gyanúja kapcsán”.

Ráadásul Józsefváros is szerződést bontott velük, miután Pikó András lett a polgármester, ezzel egy 2,6 milliárdos szerződésből kirakva őket, pontosabban jogutódjukat, a Klassz Menza Kft.-t.

Mecénás

Süllős nagy adományozó volt, a sportban is legalább annyira volt mecénás, mint sportvezető. A Monokli szakportál 2010-es cikke szerint amikor arról értesült, hogy a magyar sportnak olimpiai bajnokokat adó Vasas bokszszakosztálya bajba került, személyesen jelentkezett Dr. Csötönyi Sándor MÖSZ-elnöknél. A Süllős család korábban is támogatott szakosztályokat, sporteseményeket, de a bokszolóknál találtak olyan közegre, ahol úgy érezték, igazán jó ügy mellé állnak, írta a portál.

2012-ben azt írta a Süllős menzacége nevével futó blog, hogy „a Pensio 17 Kft. célja, hogy olyan átgondolt és tudatos adományozási tevékenységet végezzen, amellyel más magyar vállalkozások számára is példát mutathat. Társadalmi felelősségvállalásunk keretein belül cégünk a települések támogatásától kezdve a tehetséges sportolók felkarolásáig számos területen folytat adományozási tevékenységet. Cégcsoportunk 2007-ben nyerte el az év adományozója címet, amellyel több külföldi érdekeltségű cégcsoportot és világcéget, valamint tekintélyes bankokat is a sorai közt tudható klub tagjává vált.”

Ő volt a legnagyobb adományozó egy kartali jótékonysági bálon, aztán négymillió forintot adott a XVII. kerületi Balassi Bálint gimnázium sportpályájára, akkor azt mondta, „tősgyökeres XVII. kerületi vagyok, ezer szállal kötődök ide. Családi hagyomány nálunk, hogy visszaadunk valamit annak a közösségnek, amelytől oly sokat kaptunk. Már édesapám is számos hasonló ügyet karolt fel. Tőle azt tanultam, ha már csinálunk valamit, azt teljes odaadással csináljuk, ezért döntöttünk úgy a kerülettel és az iskolával, hogy olyan pályát építünk, ami minden előírásnak megfelel, és akár magyar, vagy nemzetközi mérkőzések megrendezésére is alkalmas.”

A rákoscsabai könyvtárnak is adakozott több millió forintot a magánvagyonából. Arról azt nyilatkozta, „szívemnek kedves hely ez. Gyerekként rengeteg időt, egész nyarakat töltöttem ebben a rákoscsabai könyvtárban, faltam a könyveket. Örülök, hogy most támogathatom a könyvtárat. Bízom benne, hogy sokan követnek, a példa ragadós lesz!”