Trump szerint nincs veszélyben a gázai tűzszünet, hiába indított légicsapást Izrael

Donald Trump kijelentése szerint nincs veszélyben az Egyesült Államok által támogatott tűzszünet Gázában. Izrael ugyanis légicsapásokat indított az övezetben, miután azzal vádolták a Hamászt, hogy megsértették a tűzszünetet. A támadások során 26-an vesztették életüket, írja a Reuters.

„Úgy tudom, hogy lelőttek egy izraeli katonát” – mondta Trump az újságíróknak az Air Force One fedélzetén. „Tehát az izraeliek visszavágnak, és vissza is kell vágniuk. Amikor ilyen megtörténik, vissza kell vágniuk” – tette hozzá.

A katona halálát az izraeli hadsereg is megerősítette.

„Semmi sem fogja veszélyeztetni” a tűzszünetet – mondta Trump. „Meg kell érteni, hogy a Hamász csak egy nagyon kis része a közel-keleti békének, és viselkedniük kell.”

Hozzátette: „Ha ők (a Hamász) jók, boldogok lesznek, ha pedig nem, akkor kivégzik őket, véget vetnek az életüknek” – mondta Trump. „Senki sem tudja, mi történt az izraeli katonával, de azt mondják, mesterlövészek lőtték le. És ez megtorlás volt ezért, és szerintem joguk van ezt tenni.”