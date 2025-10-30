Olyan üldözéses burleszket posztolt a Tolna megyei rendőrség, hogy babettás legyen a talpán, aki nyeregben marad

Ezért ne menekülj bukósisak nélkül, részegen a rendőr elől címen publikált a cirkuszművészet legszebb hagyományait az üldözéses akciófilmek CGI-mentes, true crime-kisüstis vonalával ötvöző fimesszét a Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság.

A hiperrealista bűnügyi thriller (rálátó források a zeneválasztást máris az Oscar shortlist közvetlen esélyesei között emlegetik) Bonyhád külterületi részén játszódik, ahol hősünk, a pokol sárga láthatósági mellényes angyala egy váratlan húzással már a huszadik másodpercben belöki a történetet, és miután a rendőri intézkedésnek látszólag engedve félreáll az avarba, gondol egyet, és eszébe jut, hogy van egy kis Csepelem, Pityunak nevezem, és huss.

A lendület nagyjából az első jobbkanyarig tart, amin már soknak bizonyult a 40 km/h körüli sebesség. A drámai feszültség akkora, hogy a rendőrségi némafilmek műfaji erényeit maradéktalanul elismerve is hiányzik kissé a nézőnek a dialógus, amit a videó végső, drámai jelenetében a motorjában támaszt kereső tragikus hős folytat az univerzum rendjének őrzőjével – de ez a kozmikus tánc örök, várjuk a folytatást a Tolna Megyei Rendőr Főkapitányságtól.