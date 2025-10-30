Öt új gyanúsítottja van a Louvre-rablásnak

Öt újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Louvreban elkövetett ékszerrablás ügyében – közölte a párizsi ügyészség. A letartóztatásokra szerda este került sor a párizsi régióban – áll Laure Beccuau ügyész hivatalának közleményében. Az AFP hírügynökség szerint a fő gyanúsított is az őrizetbe vettek között van. A letartóztatásokra azután került sor, hogy szerdán két férfi szerdán „részben beismerte” részvételét a vakmerő lopásban. A világ leglátogatottabb múzeumából október 19-én, fényes nappal, négy tolvaj tört be, és 88 millió euró értékű ékszert vitt el.

Ezt az emelős autót használták a tolvajok.

Ugyanakkor a felbecsülhetetlen értékű ékszereket még nem sikerült megtalálni – mondta Beccuau csütörtökön az RTL francia rádiónak. Hozzátette, hogy az egyik letartóztatott DNS-e megegyezhet a bűntény helyszínén talált mintával, és a személy feltehetően a négyfős csapat tagja, akiket biztonsági kamerák is rögzítettek. A hatóságok szerint a rablás mögött egy nagyobb bűnszervezet állhat.

A francia nyomozók egyelőre nem adtak ki több részletet, de az új gyanúsítottakat legfeljebb négy napig tarthatják őrizetben, mielőtt vádat emelnének ellenük vagy szabadon engednék őket. Az első két letartóztatott – harmincas éveikben járó, büntetett előéletű férfiak – feltételezhetően azok, akik behatoltak a múzeum Apollon-galériájába, és ellopták a francia koronázási ékszerek egy részét.

Őket múlt hét végén vették őrizetbe. Beccuau az újságíróknak elmondta, hogy az egyik férfit akkor kapták el, amikor egy Algériába tartó, egyirányú repülőjáratra próbált felszállni, míg a másik nem készült elhagyni Franciaországot – ellentétben a korábbi médiainformációkkal.

(BBC)