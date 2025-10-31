49-re nőtt a Melissa hurrikán halálos áldozatainak száma

A hivatalos jelentések szerint 49-re emelkedett a Melissa hurrikán halálos áldozatainak száma, miután a vihar súlyos pusztítást végzett a Karib-tenger északi térségében, majd Bermuda felé fokozatosan erősödött – írja a Reuters.
Haitin bár a hurrikán közvetlenül nem csapott le, napokon át tartó heves esőzések voltak. A hatóságok legalább 30 halottról és 20 eltűnt emberről számoltak be. A déli Petit-Goave városban 23 ember, köztük 10 gyermek halt meg, amikor egy folyó kilépett a medréből. Sok út, ház és termőföld is megsemmisült. Jamaicán legalább 19 ember vesztette életét, de a keresés és mentés még folytatódik. A vihar tetőket szakított le, házakat pusztított el, és százezreket hagyott áram nélkül. Az 5-ös kategóriájú hurrikán kedden érte el Jamaicát, ez volt az ország történetének legerősebb vihara. Az AccuWeather szerint ez volt a második legerősebb hurrikán az Atlanti-óceánon, amióta feljegyzések készülnek. Jamaica fővárosa, Kingston megúszta a nagyobb pusztítást, a repülőtér és a kikötő is kinyithatott újra. Ugyanakkor a jamaicai háztartások több mint 70 százaléka csütörtök reggel még mindig áram nélkül volt, sok iskola is víz és áram nélkül maradt. A becslések szerint eddig 48–52 milliárd dolláros kár keletkezett a Karib-tenger nyugati térségében.