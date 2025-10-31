Döntött a Pentagon, Ukrajna megkaphatja a Tomahawk rakétákat, már csak Trumpon múlik

Zöld utat adott a Pentagon a Fehér Háznak, hogy Ukrajnát nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákkal lássa el. A Pentagon úgy véli, a lépés nem befolyásolná negatívan az amerikai fegyverkészleteket, így a végső döntés Donald Trump elnöké lesz, közölte három, az ügyhöz közel álló amerikai és európai tisztviselő a CNN szerint.

Trump a hónap elején a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott munkaebéden azt mondta, hogy inkább nem szállítana rakétákat Ukrajnának, mert „nem akarunk olyan dolgokat elajándékozni, amelyekre szükségünk van országunk védelméhez”.

Egy Tomahawk rakéta indítása a Mark 41 Vertical Launching System rakétakilövő rendszerrel. Az INF-szerződés a tengerről és levegőből indított rakéták hatótávolságát nem korlátozza. Az indítórendszer földi telepítése az oroszok szerint lehetőséget ad az amerikai haderőnek, hogy szárazföldről indítson kis- és közepes hatótávolságú rakétákat. Fotó: MC1(SW/AW) Leah Stiles/U.S. Navy

Néhány nappal Zelenszkijjel való találkozója előtt Trump viszont még azt mondta, az Egyesült Államoknak „sok Tomahawkja” van, amit potenciálisan Ukrajnának adhatna. E találkozó előtt beszélt telefonon Putyinnal Trump, aki azt mondta az amerikai elnöknek, hogy a Tomahawkokkal nagyobb orosz városokat is támadhatnak, mint Moszkva és Szentpétervár.

A Fehér Ház és a Pentagon nem reagált a megkeresésekre.

Bár a Pentagonnak nincsenek aggályai a rakétakészletek miatt, az amerikai védelmi tisztviselők még mindig azon gondolkodnak, hogyan fogja Ukrajna kiképezni és telepíteni a rakétákat – közölték a tisztviselők. Források szerint még számos operatív kérdést kell megoldani ahhoz, hogy Ukrajna hatékonyan tudja használni a rakétákat. Az egyik nyitott kérdés, hogy Ukrajna hogyan lőné ki a rakétákat, ha az Egyesült Államok biztosítaná azokat. A Tomahawk rakétákat ugyanis leggyakrabban hajókról vagy tengeralattjárókról indítják, de az ukrán haditengerészet súlyosan kimerült, így a rakétákat valószínűleg szárazföldről kellene kilőni. A tengerészgyalogság és a hadsereg kifejlesztett földi telepítésű hordozórakétákat, amelyeket Ukrajna számára biztosíthatnának.

De még ha az Egyesült Államok nem is akarná biztosítani a hordozórakétákat, az európai tisztviselők úgy vélik, hogy Ukrajna találhatna egy kerülő megoldást. Egy tisztviselő rámutatott, hogy az ukrán mérnököknek sikerült kidolgozniuk egy megoldást az Egyesült Királyság által biztosított Storm Shadow rakéták használatára. Ezeket ugyanis eredetileg modern NATO repülőgépek számára tervezték, így integrálni kellett Ukrajna elöregedő, szovjet korabeli vadászgép-flottájába.