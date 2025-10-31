Gyermekotthon lakóit környékezte meg a pedofil, aki májusban a Harcosok Klubja vendége volt

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A nyáron egy férfi környékezte meg a pétervásárai gyermekotthon lakóit, több gyereket kocsikázni is elvitt.

Ez feltűnt a nevelőknek. Aggódtak, mert tudták, ki ő: S. Tamás, egy korábban elítélt pedofil.

Ő az, aki májusban élőben hallgatta meg Orbán Viktor beszédét a Harcosok Klubja rendezvényen a helyi országgyűlési képviselő csapatának tagjaként.

Miután botrány lett S. akkori részvételéből, a fideszesek megszakítottak vele minden kapcsolatot. Ehhez akkor is tartották magukat, amikor a férfi gyerekeket környékezett meg.

Az egyik kocsikázásból majdnem baleset lett, a gyermekvédelem ekkor tudott hivatalos bejelentést tenni. Végül az a gyermekotthon-vezető veszítette el az állását, aki hetek óta kereste a megoldást, hogyan lehetne távol tartani a férfit a gyerekektől.

Mostanra két rendőrségi eljárás is folyamatban lehet az ügy miatt.

Szeptember végén szokatlan dolog történt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) honlapjával. A Hírek rovatban egyszerre 17 közlemény jelent meg arról, hogy az ország különböző pontján működő intézmények feljelentéseket tettek a rendőrségen gyerekek ellen elkövetett visszaélések miatt. Szinte minden feljelentés gyermekbántalmazás miatt született, azokat az azt megelőző pár napban tette meg az SZGYF. Az ilyen esetekről eddig nemhogy 17, egy is alig jelent meg korábban. Példátlan eset volt, a jelenség fel is tűnt a DK-nak és a médiának is.

Annak azonban nem tulajdonított jelentőséget senki, hogy a 17 közül az első feljelentésről, amelyről beszámoltak, egy nappal előbb, 25-én adtak hírt a honlapon, és ez különbözik a többitől. Ebben nem gyermekbántalmazási ügyről írnak, hanem kiskorú veszélyeztetéséről, és ebben az esetben nem csupán a fenntartó intézmény van megnevezve, hanem egy konkrét lakásotthon, a pétervásárai gyermekotthon Lomberdő Lakásotthona, azaz ez a szerény ház Magyarország egyik legkisebb városában:

A Pétervásárai Gyermekotthon Lomberdő Lakásotthona Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Ezt a feljelentést azért tették a pétervásárai gyermekotthon kollégái, mert egy 38 éves ivádi férfi több gyereket is megkörnyékezett az otthonban, autózni, étterembe, ruhát venni vitte őket, majd - és ez lett a feljelentés alapja - szeptember 22-én kis híján balesetet szenvedtek az autójában. Azt is feltételezték, hogy a férfi nem csupán jószándékból közeledik a gyerekekhez, ismerték ugyanis. S. Tamást. A gyerekeket autóztató férfit 2016-ban jogerősen elítélték egy tizenkettedik életévét be nem töltött gyerek ellen elkövetett szexuális erőszak miatt. Az ezért kiszabott büntetését letöltötte a börtönben, így lehetett ott idén májusban több fideszes rendezvényen is, köztük a miniszterelnök beszédén a Harcosok Klubja nevű gyűlésen a BOK-csarnokban.

A szeptemberi feljelentés nyomán indult nyomozás még tart, egy következménye azonban már lett az esetnek. Csaknem húszéves pályafutása után felmentették a pétervásárai gyermekotthon vezetőjét, azt, aki már augusztus óta aggodalommal figyelte S. Tamás közeledését a rábízott gyermekek felé.

Két napot töltöttem Pétervásárán, hogy megismerjem az ügy részleteit. A környék a Fidesz egyik erős bástyájának számít. Itt polgármester az az Eged István, aki azzal fenyegette Hadházy Ákos országgyűlési képviselőt, hogy „Könyörögni fogsz!”, amiért a képviselő Eged pályázati pénzeken épült házát firtatta. A polgárok nagy része valamilyen függőségi viszonyban van állami, önkormányzati, vagy a NER-hez hű gazdasági szereplőkkel, így a legtöbben csak úgy voltak hajlandóak beszélni velem, ha a nevüket nem írom le a cikkben.