Harrison Ford: Nem ismerek Trumpnál nagyobb bűnözőt a történelemben

Élesen bírálta Trump klímapolitikáját Harrison Ford színész a Guardinannak adott interjúban. „Trumpnak nincs politikája, csak szeszélyei vannak. Ez a frászt hozza rám.”
Szerinte miközben Trump pénzt kaszál, a világ a pokolra jut, majd hozzátette, „nem ismerek nagyobb bűnözőt a történelemben.”
Trump a második elnöki ciklusában leállította a tiszta energia-projektet, sürgette az olaj- és gázkitermelést, több száz tudóst elküldött, és még azt is megtiltotta, hogy a kormányon belül használják a klímaváltozás vagy kibocsátás szavakat. Miközben Trump kivezette az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezményből, más országokra, így az EU-ra is nyomást gyakorolt, hogy vegyen több amerikai olajat és gázt.
Trump az ENSZ-ben is kikelt a klímavédelem ellen, „a világ ellen valaha elkövetett legnagyobb átverésnek” nevezte a klímamozgalmat, majd elutasította a megújuló energiaforrások használatát.
A régóta környezetvédő Harrison Ford arról beszélt, Trump csak azért utálja a szélturbinákat, mert még egyet sem látott aranyból.
Ford bízik abban, hogy még lehet enyhíteni a klímaváltozás hatását, amihez politikai akaratra és intellektuális kifinomultságra is szükség van.
A pápa szerint Isten fel fogja tenni a kérdést, hogy gondoskodtunk-e a világról, amelyet mindenki számára teremtett.
Ez volt az első alkalom, hogy a világ legnagyobb kibocsátója nem csak a kibocsátás növekedésének korlátozását ígérte meg.