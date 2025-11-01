Harrison Ford: Nem ismerek Trumpnál nagyobb bűnözőt a történelemben

Élesen bírálta Trump klímapolitikáját Harrison Ford színész a Guardinannak adott interjúban. „Trumpnak nincs politikája, csak szeszélyei vannak. Ez a frászt hozza rám.”

Szerinte miközben Trump pénzt kaszál, a világ a pokolra jut, majd hozzátette, „nem ismerek nagyobb bűnözőt a történelemben.”

Trump a második elnöki ciklusában leállította a tiszta energia-projektet, sürgette az olaj- és gázkitermelést, több száz tudóst elküldött, és még azt is megtiltotta, hogy a kormányon belül használják a klímaváltozás vagy kibocsátás szavakat. Miközben Trump kivezette az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezményből, más országokra, így az EU-ra is nyomást gyakorolt, hogy vegyen több amerikai olajat és gázt.

Trump az ENSZ-ben is kikelt a klímavédelem ellen, „a világ ellen valaha elkövetett legnagyobb átverésnek” nevezte a klímamozgalmat, majd elutasította a megújuló energiaforrások használatát.

A régóta környezetvédő Harrison Ford arról beszélt, Trump csak azért utálja a szélturbinákat, mert még egyet sem látott aranyból.

Harrison Ford egy díjátadón Fotó: DANIEL LEAL/AFP

Ford bízik abban, hogy még lehet enyhíteni a klímaváltozás hatását, amihez politikai akaratra és intellektuális kifinomultságra is szükség van.