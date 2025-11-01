Józan észre cserélte a Fidesz a Harcosok óráját

POLITIKA
A közmédiától leigazolt Németh Balázzsal indított reggeli műsort júliusban a Fidesz-frakciója a Youtube-on, ahol egyre kisebb érdeklődés mellett, de a kellemetlen kérdések veszélye nélkül mondhatták el a kormánypárt politikusai mindazt, ami csak az eszükbe jutott.

Aztán október elején, amikortól nem lehetett fizetett politikai hírdetésben reklámozni, a műsor a nézői 96 százalékát elvesztette. Most örülnek, ha legalább Szijjártó Péterrel tudnak ezres nézőszámot produkálni.

Fotó: Youtube


A készítők most rebrandinggel próbálkozhatnak, ugyanis szombat óta a csatorna neve már nem Harcosok órája, hanem Józan ész. Hogy a nagybetűs kijózanodás tartalmilag mit hoz a Fidesz műsorába, azt hétfőn láthatják meg a legelkötelezettebb nézők.

POLITIKA fidesz youtube Szijjártó Péter harcosok órája józan ész németh balázs
