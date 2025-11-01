Meghalt egy 80 éves nő, akit ottfelejtett a luxushajó egy lakatlan szigeten

Egy luxus hajóúton vett részt az a 80 éves nő, akit holtan találtak az Ausztráliához tartozó Lizard Islandon (Gyík-szigeten).

A luxushajó október 24-én indult Carins-ból, és másnap érkezett a szigetre. Ott egy hegycsúcsra túráztak az utasok, de Suzanne Rees menet közben rosszul lett, ezért vissza kellett fordulnia. A lánya elmondása szerint a nő nem kapott kíséretet, és soha nem ért vissza a hajóhoz.

Fotó: DAVID GRAY/AFP

A luxushajó nélküle hagyta el a szigetet 15.40-kor, és csak öt órával később tűnt fel, hogy a nő eltűnt. Ekkor értesítették a hatóságokat. El is kezdődött a mentőakció, de már csak a nő holttestét találták meg.

Rees lánya megdöbbent a történteken, nem érti, hogyan hagyhatták ott az édesanyját egy szervezett túra során. A 60 naposra tervezett hajóutat erre, illetve korábbi műszaki problémákra hivatkozva lemondták. Az Ausztrál Tengerészeti Biztonsági Hatóság is vizsgálja a történteket. (Guardian)