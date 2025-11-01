Miközben több száz tüntető halhatott meg, kihirdették, hogy Tanzánia eddigi elnöke csaknem 98 százalékkal nyert a választáson

A szavazatok 97,66 százalékának megszerzése után Samia Suluhu Hassan jelenlegi elnök nyerte meg a választást Tanzániában - jelentette be szombaton a választási bizottság elnöke.

A választást szerdán tartották úgy, hogy a legfőbb ellenzéki vezetőket kizárták a versenyből. Egyikük börtönben van, másikuk technikai okokra hivatkozva nem lehetett rajta a szavazólapokon. A választási részvétel a hivatalos adatok szerint 87 százalékos volt, vagyis 32 millióan szavaztak.

Fotó: MICHAEL JAMSON/AFP

Az ellenzék szerint tömeges választási csalás történt. Tanzániában napok óta tartó zavargások vannak, amelynek állítólag több száz halálos áldozata és több száz sérültje van. Az országos internetleállás miatt nehéz ellenőrizni a halottak számát. A kormány igyekezett lekicsinyíteni az erőszak mértékét, és a zavargások elfojtása érdekében kijárási tilalmat rendeltek el.

Pénteken még komoly tiltakozások voltak, a rendőrséget is megtámadták a tüntetők. Szombat reggel nem érkezett hír a tüntetések folytatásáról, de a feszültség továbbra is érezhető. (BBC)