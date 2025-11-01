„Nem illik a korszakhoz a zöld csempe” – márványba burkoltatta Lincoln fürdőszobáját Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialön jelentette be, hogy elkészült a Lincoln-fürdőszoba felújítása. Az előtte-utána állapotokról képeket is megosztott.

Fotó: Truth Social

Azt írta, a fürdőszobát az 1940-es években art deco stílusú zöld csempével újították fel, „ami egyáltalán nem illett a Lincoln-korszakhoz”.

Ő viszont fekete-fehér, csiszolt Statuary márványt használt. „Ez nagyon illett Abraham Lincoln korához, sőt lehet, hogy ez volt az eredeti márvány is!”

Lincoln 1861 és 1865 között volt az Egyesült Államok elnöke, merénylet áldozata lett.

A Reuters megkérdezte a Fehér Házat, hogy a projekt átesett-e bármilyen hivatalos tervezési vagy jóváhagyási folyamaton, de egyelőre nem kaptak választ.

Trump a felújítással újabb nyomot hagyott a Fehér Házon a keleti szárny lebontása, a Rózsakert leaszfaltozása és az Ovális Iroda bearanyozása után. Az elnök a mar-a-lagói stílust viszi be a Fehér Házba, ami miatt kritizálták a demokraták és a műemlékvédők is.