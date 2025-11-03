A halottak napi ünnepségen lőtték le a kartellek ellen harcot hirdető mexikói polgármestert

Halottak napján, a szokásos színes ünnepi forgatagban, a tömeg közepén lőtték le a mexikói Uruapan polgármesterét. Carlos Alberto Manzo Rodríguezt szombat este támadták meg a város történelmi központjában. Kórházba szállították, ahol később meghalt – közölte az államügyész.

A merényletben egy városi tanácsos és egy testőr is megsérült, a lövések eldördülésekor többen is videóztak. A támadót a helyszínen megölték

– közölte vasárnap Omar García Harfuch miniszter. Az azonosítatlan férfi hét lövést adott le, a fegyvert használták korábban két rivális kartell összecsapásában. „Semmi sem zárható ki a polgármester életét kioltó gyáva tett felderítése során” – mondta García Harfuch.

Michoacan Mexikó egyik legerőszakosabb állama, ahol különböző bűnözői csoportok harcolnak a terület, a kábítószer-terjesztési útvonalak és más illegális tevékenységek ellenőrzéséért.

Rendőrök biztosítják a temetést Fotó: MARCOS MORALES/AFP

Vasárnap több száz uruapani lakos lakos vonult utcára feketébe öltözve és Manzo Rodríguez fényképeit magasba tartva, hogy elkísérje a temetési menetet és búcsút vegyen a meggyilkolt polgármestertől. „Igazságot! Igazságot!” – skandálták, és kritizálták Claudia Sheinbaum mexikói elnököt, akitől az uruapani polgármester az elmúlt hónapokban többször is segítséget kért a közösségi médiában a kartellek elleni küzdelemhez. Korrupcióval vádolta Michoacán kormánypárti kormányzóját és az állami rendőrséget is.

A menet élén egy férfi vezette Manzo Rodríguez fekete lovát, nyergén a polgármester jellegzetes kalapjával. Feketébe öltözött zenészcsoport követte őket, mariachi dalokat játszottak. (AP)