Letartóztatták Izrael volt katonai főügyészét, mert kiszivárogtatott egy palesztin fogoly kínzását bemutató videót

Letartóztatták az izraeli hadsereg korábbi főügyészét, mert kiszivárogtatott egy videót, amin egy palesztin foglyot bántalmaznak izraeli katonák – írja a BBC.

Jifát Tomer-Jerusalmi dandártábornok a múlt héten mondott le az Izraeli Védelmi Erők (IDF) katonai főügyészi posztjáról. Vasárnap eltűntként jelentették, a rendőrség órákon át kereste a tengerparton. Végül épségben megtalálták, de őrizetbe vették.

A botrány alapját képező felvételt 2024 augusztusában sugározta egy izraeli hírcsatorna. A videón tartalékos katonák láthatók a Szade Teiman börtönben, amint egy fogvatartottat félrevonnak, majd körbeveszik rohamrendőri pajzsokkal. A videón látható az is, hogy megverik a férfit, sőt, egy éles tárggyal a végbelébe is beleszúrnak. A foglyot végül súlyos sérülésekkel szállították a börtönorvoshoz.

Öt tartalékost később súlyos testi sértéssel és kínzással vádoltak meg. Ők tagadják a vádakat, nevüket nem hozták nyilvánosságra. Vasárnap közülük négyen fekete símaszkban jelentek meg a Jeruzsálemi Legfelsőbb Bíróság előtt tartott sajtótájékoztatón, ahol ügyvédjeik a per megszüntetését követelték. A palesztin fogoly végül októberben szabadult.

A videó kiszivárogtatása miatt a múlt héten indult büntetőeljárás. Tomer-Jerusalmit felfüggesztették, majd pénteken Jiszráel Kac védelmi miniszter közölte, hogy nem térhet vissza posztjára. Röviddel ezután benyújtotta lemondását. Lemondólevelében teljes felelősséget vállalt minden, a médiához eljutott anyagért, azt írta:

Engedélyeztem anyagok kiadását, hogy ellensúlyozzuk a hadsereg jogi szerveit érő hamis propagandát. Kötelességünk kivizsgálni minden esetet, amikor felmerül a foglyok elleni erőszak észszerű gyanúja.”

Ez a megjegyzés azokra a jobboldali politikai erőkre vonatkozott, akik szerint a videó hamis. Kac miniszter a lemondás után élesen bírálta a volt főjogászt: „Aki vérvádat terjeszt az izraeli katonákról, méltatlan arra, hogy a hadsereg egyenruháját viselje.” Benjamin Netanjahu miniszterelnök vasárnap azt mondta, az incidens „talán a legsúlyosabb PR-támadás, ami Izraelt az államalapítás óta érte”.

A Telex azt írta, Tomer-Jerushalmit várhatóan az igazságszolgáltatás akadályozásával vádolják meg, mivel nemcsak kiszivárogtatta a bizonyítékként felhasznált videófelvételt, de a Legfelsőbb Bíróságnak hivatalosan is azt jelentette, hogy a szivárogtatás miatt indult belső vizsgálat eredménytelen volt.