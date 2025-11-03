Megszökött egy flamingó egy angliai vadasparkból

Frankie, a flamingó megszökött a nyugat-angliai Cornwall vadasparkjából, írja a Guardian.

A mindössze négy hónapos tojó flamingónak vasárnap reggel sikerült megszöknie a Hayle közelében található Paradise Park falakkal körülvett kertjéből, pedig korábban levágták a tollait.

Vasárnap délelőtt Porthtowan környékéről – mintegy 21 kilométerre a vadasparktól – érkeztek bejelentések Frankie-ről, délután pedig ismét Hayle térségében látták a madarat. A Paradise Park hétfőn a közösségi médiában közölte, hogy még nem találták meg a fiatal flamingót, és a keresés tovább folytatódik.

„Hatalmas köszönet mindenkinek, aki megosztotta az eltűnt flamingónkról, Frankie-ről szóló észleléseket, és segített terjeszteni a hírt bejegyzéseink továbbosztásával. Nagyon aggódunk érte, ma is folytatjuk a keresést, és rendkívül hálásak leszünk, ha értesítenek bennünket, amint meglátják” – írták.

Frankie 2025. július 1-jén született, ő volt az első flamingófióka, ami a Paradise Parkban kelt ki. A karibi flamingó hosszú lábairól és nyakáról, valamint jellegzetes rózsaszín tollazatáról ismert, akár 40 évig is élhet.