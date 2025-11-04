A minimálbér változása és összege jövőre!

A hazai munkaerőpiacot érintő egyik legfontosabb kérdésben, a minimálbér jövő évi összegében a jelek szerint tartja magát a kormány a tavaly kötött, többéves bérmegállapodásban rögzített tervekhez. A jelenlegi információk szerint 2026. január 1-jétől 13 százalékkal emelkedik a kötelező legkisebb munkabér, ezzel elérve a bruttó 328 600 forintos összeget.

Tervezett számok: Kétharmaddal a jelenlegi nettó fölött

Amennyiben a jelenlegi adó- és járulékszabályok érvényben maradnak, az emelés hatására a minimálbért keresők nettó fizetése várhatóan eléri a 218 519 forintot (kedvezmények nélkül számolva). Ez az összeg jelentős növekedést jelent az idei 193 382 forintos nettó minimálbérhez képest, és hozzájárulhat a reálbérek további növekedéséhez - írja a pályázatkereső.eu.

Tény: A hároméves bérmegállapodás értelmében a minimálbér 2026-ban 13%-kal, 2027-ben pedig további 14%-kal emelkedik, ezzel biztosítva a hosszú távú bérnövekedési pályát a legalacsonyabb keresetűek számára.

Garantált Bérminimum: Külön döntés várható

A szakképzettséget igénylő munkakörökben érvényes garantált bérminimum esetében azonban a 2026-os emelés mértéke még nem fix. Bár egyes korábbi tervek 10-12 százalékos növekedéssel számoltak, a kormány hivatalos tájékoztatása szerint erről az összegről évente fognak külön döntést hozni a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) a felek.

Munkaadói aggályok és gazdasági dilemmák

A tervezett emelés azonban nem arat egyöntetű sikert a munkaadói oldalon. A kis- és középvállalkozások (kkv-k) képviselői aggodalmukat fejezték ki, mivel a gyors bérnövekedés, ha nem párosul termelékenységi fejlődéssel, jelentősen növeli a munkaerő költségét, ami veszélyeztetheti a foglalkoztatási eredményeket, különösen a gazdasági lassulás idején.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ugyanakkor többször is hangsúlyozta, hogy a bérmegállapodásban rögzített emelési ütem a jelenlegi gazdasági mutatók (GDP-növekedés, infláció, átlagkereset-emelkedés) figyelembevételével reális és szükséges a belső fogyasztás élénkítéséhez és az országos átlagkereset 1 millió forintra emelését célzó kormányzati stratégia megvalósításához.

Kiemelt adókedvezmények: Többet kaphatnak kézhez

Fontos tényező a nettó összegek szempontjából, hogy számos munkavállaló számára a valós kézhez kapott összeg a kedvezményes adózásnak köszönhetően magasabb lehet. Ezek közé tartozik:

25 év alatti fiatalok SZJA-mentessége

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák SZJA-mentessége

30 és 40 év közötti, kétgyermekes anyák SZJA-mentessége (várható bővítés 2026-tól)

Családi adókedvezmények

Végleges döntés év végén

Bár a 2026-ra vonatkozó számok már hónapok óta ismertek a hároméves megállapodás részeként, a végleges, jogszabályba foglalt összegről szóló kormányrendeletet szokás szerint az év végén, a Magyar Közlönyben hirdetik ki. Ekkor derül ki minimálbér és a garantált bérminimum pontos mértéke is, amely a minimálbért érintő változásokkal együtt együttesen rajzolja majd fel a jövő évi keresetek képét.