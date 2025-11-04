A Shein az összes szexbabát tiltólistára tette, miután a franciák kifogásolták, hogy gyermeknek kinéző szexbabákat is árulnak a platformján

Miután a francia fogyasztóvédelmi hivatal kifogásolta a gyermeknek kinéző szexbabák árusítását, a Shein betiltotta platformján a szexbabákkal való kereskedést. A szingapúri központú nagyvállalat hétfőn bejelentette, hogy az összes eladói fiókot betiltották, ami illegális vagy a szabályoknak nem megfelelő szexbabát árusított. Emellett óvintézkedésként ideiglenesen a felnőtt termékek kategóriáját is eltávolították.

A Shein vezérigazgatója azt mondta, hogy a gyermekek kizsákmányolása elleni küzdelem vitán felül áll a cégnél. Donald Tang szerint ugyan a szexbabákat harmadik felek árulták a platformon, de felkutatják a felelősöket, akik ellen gyors és határozott intézkedéseket tesznek.

Gyermeknek kinéző szexbaba Fotó: ISABELLE SOURIMENT/Hans Lucas via AFP

A francia fogyasztóvédelmi hivatal szombaton kifogásolta, hogy a Shein oldalán gyermeknek kinéző szexbabákat is lehet kapni. A francia pénzügyminiszter konkrét fenyegetést is megfogalmazott. Azt mondta, hogy kitiltják a céget az országból, amennyiben nem állítja le a kifogásolt termékek kereskedelmét. Ez azért lett volna különösen fájó a vállalatnak, mert pont most akarják megnyitni az első Shein-üzletet Párizsban. (via BBC)