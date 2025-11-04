Amerikai apa-fia párost ölt meg Laoszban a már az USA-ban és Európában is megjelent, rettegett gyilkos óriásdarázs

Drótkötélpályás szórakozás közben támadott és ölt meg két amerikait egy csapat ázsiai óriásdarázs Laoszban. Az egyik áldozat egy Vietnamban működő nemzetközi iskola 47 éves igazgatója, a másik a 15 éves kamasz fia volt. A páros a Luang Prabang közelében található Green Jungle Park területén szórakozott, a Mekong folyó közelében, amikor a darazsak megtámadták és több mint százszor megcsípték őket egy fa koronájában. Kórházba szállítás után mindketten meghaltak.

Tényleg ennyire veszélyes állatok ezek?

A Vespa mandarinia a mérge, agresszív természete és különösen brutális fullánkja miatt emberekre is veszélyes. Általában is nagyobb az amerikai és európai darázsféléknél, a királynői pedig az 5-6,5 centis testhosszt is elérhetik.

Fent egy amerikai darázsfak példánya, alatt az ázsiai óriás Fotó: ELAINE THOMPSON/AFP

Az ázsiai óriásdarazsat azért hívják gyilkos darázsnak is, mert nemcsak agresszív, de csapatban szeret támadni, egy ilyen roham alkalmával pedig egyes mérgeskígyó-fajokéval megegyező méregmennyiséget tudnak az áldozatuk bőre alá juttatni – magyarázta a New York Timesnak Jun-icsi Takahasi, a Kyoto Sangyo University kutatója. A mérgük önmagában, darazsanként nem számít halálosnak, csak igen fájdalmas csípéssel jár, ám ha valakit több szúrás ér, és érzékeny az anyagra, belehalhat. A szúrása még szólóban is lassan gyógyuló, kellemetlen sebet ejt, mivel a mérge nekrózist okoz a fullánk behatolási pontjának környékén. Ez azt jelenti, hogy körben sejtek és szövetek halnak el.

Az állatfaj Japánban például évente 50 körüli embert öl meg. Összehasonlításképpen: tavaly az egész világon összesen 7 ember halt meg cápatámadásban, a hétből 4 esetben történt nem kiprovokált támadás.

De van egy társadalom, amire az óriásdarázs a miénknél is veszélyesebb. A faj ugyanis a házi méhek egyik legveszélyesebb ellensége.

Washington államban, ahol az inváziós faj Amerikában partra szállt 2020-ban, olyan méhkasokat találtak, amikben a betolakodók több ezer méhet fejeztek le. Szó szerint. A darazsak meg is eszik a méheket, amikor pedig jóllaktak, tovább folytatják a pusztításukat. Egy alkalommal videóra vették, hogy 30 ilyen darázs 30 ezer méhet pusztított el.

Az ázsiai óriásdarázs Európában is megjelent, 2022-ben például Spanyolországban és Nyugat-Európa több más pontján. Nem érdemes azonban összekeverni a kissé hasonlóan kinéző, de annyira azért nem hatalmas Vespa velutinával, vagyis az ázsiai lódarázzsal, ami szintén invazív. Európába már annyira megérkezett, hogy nálunk is találtak belőle, a méheket is irtja, az emberre viszont az óriással szemben nem annyira veszélyes, mert alapból nem agresszív.