Brazíliában is találtak koronavírusos denevéreket, ami azt jelzi, hogy nem csak Ázsia lehet veszélyforrás

Brazíliában élő denevérekben fedeztek fel egy olyan koronavírust, amely a Covid-19 és a MERS vírusokban megtalálható genetikai tulajdonsággal rendelkezik. Hasonló vírusokat már azonosítottak denevérekben Ázsiában, Afrikában és a Közel-Keleten, de a nyugati féltekén eddig nem. Ezzel tehát tovább bővült az a terület, ahol a más fajokra átterjedni képes, denevérek által terjesztett vírusokat monitorozni kellene.

A kutatás az Oszakai Egyetem, a São Paulo-i Egyetem, a Madison-Wisconsin Egyetem és más nemzetközi laboratóriumok együttműködésében készült, és az eredményeket egyelőre preprint formában publikálták múlt héten. A tanulmány szerint

a BRZ batCoV névre keresztelt vírus rokona az ismert és rettegett koronavírusoknak, de elég eltérő ahhoz, hogy külön genetikai variánst képezzen.

Az új vírust egy Latin-Amerika nagy részén elterjedt bajuszos denevérfajban találták meg. Valószínűleg a kórokozó már régóta észrevétlenül terjed, mivel a régióban a mintavétel korlátozott. Koszuke Takada vezető kutató szerint a brazíliai felfedezés „bizonyítja, hogy hasonló molekuláris jellemzők különböző vírusvariánsokban függetlenül is kialakulhatnak, természetes evolúciós folyamatok révén”.

Stuart Neil professzor, a King’s College London fertőző betegségek tanszékének vezetője szerint nem ez az első alkalom, hogy a tudósok a világjárvány óta a Sars-Cov-2-nél megfigyelt, ún. furin-hasítóhelyet találtak, amely nagyban segíti a vírus terjedését. „Nagyon kevés ismeretünk van azokról a szelekciós nyomásokról, amelyek elősegítik a furin-hasítóhelyek evolúcióját denevérekben vagy fajok közötti átvitel után. De ez a tanulmány megerősíti, hogy ezek nem ritkák” – mondta.

„Ez a tanulmány rávilágít arra, hogy az új kórokozók megjelenésének lehetősége globálisan kiterjedt, beleértve a kevésbé mintavételezett régiókat is, mint például Latin-Amerika” – mondta a kutatásvezető Takada. „Azonban a kimutatás nem egyenlő a veszéllyel – a valódi kockázat ökológiai és emberi tényezőktől függ, például attól, hogy az emberek milyen gyakran kerülnek kapcsolatba fertőzött vadon élő állatokkal. Ha bővítjük ismereteinket a vírusok sokféleségéről ezekben a régiókban, javíthatjuk a korai figyelmeztető rendszereket”. (Bloomberg, Telegraph)