Feljelentést tesz a budapesti állatkert, miután valaki egy frizbit dobott a vadkutyák ketrecébe

Állatkínzás miatt tesz feljelentést a Fővárosi Állat- és Növénykert, miután valaki egy frizbit dobott a vadkutyák ketrecébe – szúrta ki a Telex. „Ezek a játékok háziállatoknak készülnek, nem alkalmasak vadállatok szórakoztatására” – írja Facebook-bejegyzésében az állatkert.

Az állatkert arra kéri a látogatókat, hogy értsék meg, hiába írják sokszor az eszközökre azt, hogy „emészthető”, a nagyobb mennyiségben lenyelt műanyag nem az. Az állatok pedig könnyedén megehetik az egész játékot, úgy, hogy a gondozók, vagy állatorvosok észre sem veszik. Ilyenkor viszont az emésztőrendszerük biztosan nem birkózik meg vele, és mire az állat tüneteket produkál, még műtéti beavatkozással sem biztos, hogy segíteni tudnak rajta. Ez „iszonyatos kínokat és végül az állat pusztulását okozhatja”.

Így aki műanyag játékokat dob be az állatok kifutójába, az állatkínzást követ el.

A történtek miatt az állatkert feljelentést tett a rendőrségen, és bíznak benne, hogy a kifutókban készült kamerafelvételek segítenek benne, hogy „az eredményes nyomozást és vádemelést követően az eljáró bíróság példás büntetést szab majd ki, és mindenki kétszer meg fogja gondolni, hogy bedobál-e bármit is állatainknak”.

Forrás: Fővárosi Állat- és Növénykert

Szeptember végén egy hasonló esetben a gondozók a reggeli szokásos feladataik ellátása közben találtak egy frizbit az oroszlánkifutóban. Akkor szerencsére nem lett nagyobb baj, mivel a gondozók még azelőtt eltávolították a játékokat, hogy a vadállatok megtalálták volna.