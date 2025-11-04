Itt van Pintér mesterterve: úgy csökkentené a kórházak zsúfoltságát, hogy megnehezítené, hogy egyáltalán beutaljanak oda

Pintér Sándor Fotó: Németh Dániel/444

Első hallásra meglepő tervről számolt be az egészségügyet is felügyelő Pintér Sándor belügyminiszter a Magyar Kórházszövetség konferenciáján. Azzal csökkentené a zsúfoltságot a kórházakban, hogy előríja a házorvosoknak: ezentúl csak alapos indoklással utalhatnak be bárkit kórházi kezelésre. „Nagy ellenállás lesz” – mondta a tervéről a belügyminiszter.

Pintér elismerte, hogy kevés a háziorvos. A problémát kvázi vezényléssel oldaná meg: 3 hónapos kötelező háziorvosi gyakorlatot vezetne be az orvostanhallgatóknak, hátha megjön a kedvük hozzá. Ehhez képest nemrég Pintér saját államtitkára, Takács Péter ekézte nyilvánosan a háziorvosokat azzal, hogy az elterjedt szakmai vélemény róluk az, hogy

„a háziorvos az, hogy is mondjam, maradékelven választódott ki az egyetem után. Tehát az ment háziorvosnak, aki máshova a klinikumban nem fért be”.

Pintér ennek ellenére több feladatot és felelősséget testálna a háziorvosokra, hogy csökkentse a szakrendelők terheltségét. A miniszter beszédében megemlítette, hogy szíve szerint büntetné az időpontot foglaló, de azon meg nem jelenő betegeket, de a környezete lebeszélte erről. (via Telex, 24.hu)