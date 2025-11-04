Meghalt Dick Cheney, volt amerikai alelnök

Nyolcvannégy éves korában meghalt Dick Cheney. Az amerikai politikus 2001 és 2009 között George W. Bush alelnöke volt. Családja közleménye szerint Cheney tüdőgyulladásban halt meg, de szív- és érrendszeri betegségeinek szövődményei is közrejátszottak a halálában.

A szívproblémákkal küzdő Cheney-nek 5 szívrohama volt 1978 és 2010 között, 2001 óta pacemakerrel élt.

Dick Cheney 2017-ben Fotó: Ethan Miller

Az amerikai történelem legbefolyásosabb alelnökének tartott Cheney Gerald Ford republikánus elnök kabinetfőnökeként kezdte politikai karrierjét, amit kongresszusi képviselőként folytatott. A Fehér Házba George H. W. Bush megválasztása után tért vissza, külügyminiszterként dolgozott 1989 és 1993 között.

Karrierje csúcsára 2001-ben jutott fel, miután volt főnöke fiával, George W. Bush-sal párban megnyerték az elnökválasztást. Két cikluson keresztül dolgozott a fiatalabbik Bush alelnökeként.

Miután távozott a Fehér Házból, fokozatosan egyre kritikusabb lett a Republikánus Párttal kapcsolatban. Donald Trumpot annyira nem kedvelte, hogy a 2024-es elnökválasztáson demokrata kihívóját, Kamala Harrist támogatta. (via The New York Times)