Trump a szövetségi források megvonásával fenyegetőzik arra az esetre, ha a „kommunista” Zohran Mamdani nyeri a New York-i főpolgármester-választást

Donald Trump a volt demokrata kormányzót támogatja a New York-i főpolgármester-választáson, és a szövetségi források megvonásával fenyegetőzik arra az esetre, ha a hivatalos demokrata jelölt, a marxista muszlim, Zohran Mamdani nyeri a keddi választást.

Trump azt írta a Truth Social-ön, ha a „kommunista” Mamdani nyeri a választást, nagyon valószínű, hogy csak a minimálisan előírt összeggel finanszírozná New Yorkot. Az amerikai elnök már vasárnap is hasonlókat mondott. Akkor arról beszélt a CBS-nek, hogy „elnökként nehéz lesz sok pénzt adnom New Yorknak, mert ha egy kommunista vezeti New Yorkot, akkor csak elpazarlod a pénzt, amit odaküldesz.”

Trump azt is írta, hogy a saját pártjának jelöltjére, a republikánus Curtis Sliwára leadott szavazat valójában Mamdanira leadott szavazat. Helyette New York állam volt kormányzóját, a függetlenként induló demokrata Andrew Coumót támogatja a választáson. Azért, mert inkább látna egy sikeres demokratát győzni, mint egy tapasztalatlan kommunistát, akinek a múltja „teljes kudarc”.

Zohran Mamdani Fotó: STEPHANIE KEITH/Getty Images via AFP

Bár az elnök nem határozza meg közvetlenül, hogy egy város mennyi szövetségi forrást kap, Trumpék már több alkalommal is beleszóltak New York finanszírozásába. A kormányzati leállás során visszatartottak egy alagútépítésre szánt 18 milliárd dolláros támogatást, a terrorizmus elleni harc finanszírozására szánt 34 millió dolláros összeget pedig annak ellenére vonták vissza, hogy egy szövetségi bíró azóta törvénysértőnek minősítette a lépést.

Trump nyilatkozatára Cuomo és Mamdani is reagált. Cuomo azt mondta, reméli, hogy a republikánus szavazók hallgatnak az elnökre. Szerinte csak ő tud az elnökkel szemben fellépni, Trump ugyanis úgy lép majd át Mamdanin, mint „kés a vajon”.

Mamdani pedig azt nyilatkozta, hónapok óta tudta, hogy Trump végül Cuomót támogatja majd. Szerinte a kiállás azt jelzi, hogy az elnök azt nézi, ki a legjobb főpolgármester számára, nem pedig azt, hogy ki a legjobb a városnak.

A New York-i főpolgármester-választást november 4-én tartják. A legfrissebb közvélemény-kutatás Mamdanit 41 százalékra mérte, Cumót 34 százalékra, Sliwát pedig 24 százalékra. (via The Guardian)