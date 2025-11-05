Egy részeg férfi molesztálta a mexikói elnöknőt az utcán

Claudia Sheinbaum mexikói elnököt egy férfi molesztálta, miközben az utcán beszélgetett a járókelőkkel Mexikóvárosban. Az eset nem csak az elnök gyenge személyi védelmére, hanem a nők elleni zaklatás mindennaposságára is ráirányította a figyelmet.

A Guardianon közzétett videón egy láthatóan ittas férfi próbálja megcsókolni Sheinbaum nyakát és hátulról átölelni. Az elnök eltolja magától a férfit, majd egy kormánytisztviselő lép közbe, és elvezeti a támadót. Sheinbaum közben feszült mosollyal csak annyit mond: „Ne aggódjatok.” A rendőrség később megerősítette, hogy a férfit letartóztatták.

Claudia Sheinbaum Fotó: RODRIGO OROPEZA/AFP

A történtek a biztonsági kockázatokra is rávilágítottak: a videón nem látszik az elnök testőrsége, és csak több másodperc után avatkoznak közbe. Az eset mindössze néhány nappal azután történt, hogy a michoacáni Uruapan város polgármesterét, Carlos Alberto Manzo Rodríguezt agyonlőtték egy ünnepségen. Ő korábban nyilvánosan kért segítséget Sheinbaumtól a szervezett bűnözés elleni küzdelemhez.

Az elnök eddig elődje, Andrés Manuel López Obrador példáját követte, és gyakran ment tömegbe, de a most történtek után reális esély van arra, hogy ezt a szokását megváltoztatja. (Guardian)