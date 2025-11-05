Legalább 66 ember meghalt a fülöp-szigeteki tájfunban

Legalább 66 ember vesztette életét, miközben több százezren menekültek el otthonaikból, miután az idei év egyik legerősebb tájfunja átsöpört a Fülöp-szigetek középső részén, közölték a hatóságok.

Fotó: JAM STA ROSA/AFP

Kalmaegi tájfun elöntötte a legnépesebb középső sziget, Cebu városait, itt 49 ember vesztette életét, további 26 ember eltűnt.

A hivatalos halálozási adat egy katonai helikopter hatfős személyzetét is tartalmazza, amely Mindanao szigetén, Cebu déli részén zuhant le, miközben mentési akcióban vett részt. A nemzeti katasztrófaügyi hivatal szerdai jelentése szerint több mint 400 ezer ember kényszerült otthona elhagyására a katasztrófa miatt.

Fotó: JAM STA ROSA/AFP

Fotó: JAM STA ROSA/AFP

A tájfun a keddi szárazföldi érkezés óta gyengült, de továbbra is több mint 130 km/h sebességű széllel fúj. A segélyszállítmányozók arra várnak, hogy az ég kitisztuljon, de a legnagyobb kihívást az elsodort autók és törmelékek jelentik majd a mentési műveletek során.

Előrejelzések szerint a tájfun szerdára áthalad a Visayas-szigetek régióján, majd a Dél-kínai-tenger felé megy tovább. (BBC)