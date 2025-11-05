Minden hétvégén háború

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Miközben a szomszédban, Ukrajnában egy valódi háború zajlik, magyar fiatalok a szabadidejükben játsszák el, milyen lehet egy fegyveres konfliktus. Van, akit a gyűjtői megszállottság, másokat a traumafeldolgozás, vagy egyszerűen a szórakozás hajt.

Miért jár egy 19 éves fiú orosz katonai egyenruhában egy Zala megyei faluban, és miért vesznek be jódtablettát egy fővárosi buliban a szimulált atomtámadás után?

Az elmúlt hónapokban olyan magyar fiatalokkal forgattunk, akik eljátsszák, milyen lenne háborúban állni. Hogy miért csinálják ezt és mit jelent ez számukra? Erről kérdeztük őket.

A riportfilm előzetese:

Szereplőink között vannak airsoftosok, művészek, buliszervezők és például a 19 éves Tamás is, aki egy elnéptelenedő faluban él Zala megyében, ahol hétköznapjait azzal dobja fel, hogy katonának öltözik. Nem is akármilyennek: az eBay-ről megszállottan gyűjti az orosz-ukrán háború ereklyéit, olyan felszerelést, aminek a darabjait halott vagy elfogott katonákról szedték le. Előfordult már olyan is, hogy a küldemény véresen érkezett.

A háború miatt könnyebb összeállítani egy hiteles orosz szettet, mondja Tamás, aki szerint viszont emögött nincs semmilyen politikai szándék. Különben is, a Wagner PMC nevű orosz magánhadsereg felvarróját vagy az oroszok ukrajnai háborúját jelző Z betű jelentését kevesen ismerik környezetében. A fővárosban viszont azonnal feltűnést keltett az ilyen jelzésű egyenruhájában - mi először a Kitörés túrán találkoztunk vele.

A 444 új riportfilmjében Tamás mellett három másik fiatalt is bemutatunk, akik egészen más okból öltenek magukra civilként katonai egyenruhát. Sámuellel egy airsoftos eseményen találkoztunk, ahol a „Kelet kontra Nyugat” összecsapását játsszák el. Dávid egy művészeti projekt részeként bújik harci felszerelésbe: így próbálja érzékeltetni az ukrán front egyik legpusztítóbb fegyverének, egy FPV-drónnak a működését. Bence pedig olyan bulikat szervez Budapesten, aminek a célja, hogy közösen dolgozzák fel egy lehetséges háborúval kapcsolatos félelmeiket.

