Részegen balhézott egy nagykőrösi fideszes képviselő, ezért kilép a frakcióból

A Facebookon pezseg a nagykőrösi politikai élet. A városi Facebook-csoportban először egy korábbi települési képviselő tett közzé egy felháborodott posztot arról, hogy november 1-jén, a helyi szórakozóhelyen egy fideszes képviselő „alkohol vagy egyéb ajzó szerek” mellékhatásaitól vállalhatatlanul viselkedett.

Nem sokkal később Sohajda Márk fideszes önkormányzati képviselő egy közleményt jelentetett meg Facebook profilján, amelyben jelezte, hogy a történtek miatt kilép a Fidesz-frakcióból és lemond a tanácsnoki posztjáról. Arról viszont nem ír, hogy önkormányzati képviselői posztjáról is lemondana, így vélhetően továbbra is a képviselőtestület tagja marad.

Sohajda Márk, nagykőrösi önkormányzati képviselő Fotó: Sohajda Márk/Facebook

Posztjában Sohajda nyilvánosan bocsánatot kért minden érintettől az ittas állapotban bemutatott viselkedése miatt, és jelezte vállalja a felelősséget a történetkért. Azt írja, „Tisztában vagyok vele, hogy viselkedésem nem egyeztethető össze a közösség bizalmával és a nagykőrösi frakciótársaim értékvállalásával, emiatt azonnali hatállyal lemondok tanácsnoki pozíciómról, és kilépek az önkormányzati Fidesz frakcióból.”