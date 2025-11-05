Többen megsérültek, miután egy autó gyalogosok közé hajtott Dél-Franciaországban

Legalább öt ember megsérült, miután egy autó gyalogosoknak és kerékpárosoknak hajtott Saint-Pierre-d’Oléronban, az Atlanti-óceán partján fekvő Île d’Oléron szigetén, közölte az ország belügyminisztere.

Laurent Nuñez az X-en azt írta, hogy két ember intenzív osztályon van, további három pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és folyamatban van a nyomozás, tette hozzá.

Dolus-d’Oléron polgármestere a Reutersnek elmondta, hogy a helyszínen letartóztatott férfi vélhetően kábítószer és alkohol hatása alatt állt.

Saint-Pierre-d’Oléron Fotó: CAVALIER MICHEL / HEMIS.FR/Hemis via AFP

Korábban francia sajtójelentések arról számoltak be, hogy akár tíz ember is érintett lehet az incidensben, és a nyomozáshoz közel álló források szerint a sofőr „szándékosan” hajtott a tömegbe, írta a Le Figaro. A Sud-Ouest című lap szerint tíz ember sérült meg, közülük négyen súlyos, életveszélyes állapotban vannak. (Guardian)